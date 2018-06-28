這樣也不行！梅根優雅合體女王 但這姿勢不合格

梅根與哈利王子合體女王，但是梅根翹腳的坐姿，被指不符合皇家禮儀。(美聯社)

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中時電子報

以平民身分嫁入王室的梅根，雖然再婚後積極參與王室活動，但平民出身的她，是否能夠成功掌握皇室繁複的禮儀，向來成為她出席活動的焦點。梅根26日新婚丈夫哈利王子偕英國女王出席傑出青年活動，儘管她以一向的高衣Q優雅現身，但是她在會上交叉膝蓋翹腳的姿勢，卻被批評是一項不合禮儀的舉止。

上個月剛成為英國薩森克斯公爵夫人的梅根，26日偕同身為青年大使的丈夫哈利王子以及出席頒獎活動，她以一身裸粉色Prada雙排釦不規則裙擺洋裝，搭配同品牌手拿包以及Aquazzura黑色尖頭高跟鞋現身，並且換去了過往較隨性的髮型，以和凱特王妃類似的浪漫大捲髮現身，優雅又不失個性。

然而即使梅根穿得再優雅，她在與得獎者合照時，一坐下就十分習慣的將腿從膝蓋處交叉翹腳，不同於通常女性皇室成員將腿併攏斜著擺放，頂多交叉腳踝的做法。儘管梅根看似有迅速意識到自己的「失誤」，立刻翹著的腿斜著擺放。但這種這種折衷辦法也因此引發外界的批評。

梅根以浪漫大捲髮的新髮型亮相。(美聯社)
梅根的粉色prada洋裝造型大受好評。

皇室禮儀專家梅爾（Myka Meier）就曾表示，一位淑女在禮儀上會犯的最大錯誤，就是交叉膝蓋翹腳。

梅爾表示，照皇家禮儀來說，淑女應該在坐下時將膝蓋和腳踝併攏，如果需要時可以將腳踝跟交叉來適應長時間坐姿，這種「公爵夫人式的傾斜」（duchess slant）姿勢比較精緻、可以避免曝光而且比較上鏡。

事實上梅根在結婚前出席活動，都是以膝蓋交叉的方式翹腳，但是她在嫁入王室後，似乎有所顧忌，上周她與女王到柴郡出席活動時，就是以交叉腳踝的方式坐著。

(中時電子報)

文章來源：Meghan's VERY regal makeover: Duchess of Sussex unveils glossy curls just like Kate's as she joins the Queen and Harry for a star-studded reception in Buckingham Palace's ballroom

文章來源：Whoops! See the Exact Moment Meghan Markle Switches from Crossed Legs to the Duchess Slant at Palace Party

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