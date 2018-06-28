創紀錄! 藝人邵昕捐1千包牛肉麵料理包 值20萬獲酒駕緩起訴

2018年06月28日 10:09 中時 陳志賢

藝人邵昕今年3月19日凌晨吃薑母鴨後，駕車準備回新店住所時，被大安分局員警攔檢查獲酒駕，酒測值0.28，被依公共危險罪送辦。台北地檢署28日將邵昕緩起訴，期限2年，須提供他經營的牛肉麵店的1000包牛肉麵料理包給弱勢團體。

邵昕的牛肉麵料理包中，最便宜是5包1000元，因此他因酒駕所捐出1000包的價格約為20萬，創下酒駕緩起訴金額紀錄，也是北檢首次要求酒駕案被告捐牛肉麵的緩起訴事例。

邵昕(見圖）步出北檢法警室，堅稱自己只有吃了薑母鴨，並說自己「做了不良示範」向大眾鞠躬致歉。（陳怡誠攝）

邵昕因過去涉嫌與吸金集團首腦秦庠鈺、炒手周鼎及多名記者炒作碩天股票，高院2016年判處邵昕徒刑1年10月，緩刑4年，須支付公庫 60萬元確定。

邵昕是3月18日晚9點多到11點多，在安和路自家火鍋店試新菜，後來有人買來薑母鴨，他吃了2、3碗的薑母鴨並喝了些湯，沒想到裡面有酒精，所以在店裡打烊後，直接開車回家。

大安分局新生派出所員警在基隆路高架橋上北往南方向執行酒駕攔檢勤務，19日凌晨近1時，攔下邵昕所開的車輛，要求邵依指示靠邊停靠並熄火下車，員警詢問有無飲酒時，邵昕清醒地回答「沒喝酒」。

不過，員警要求邵昕進行酒測，邵昕配合一吹，沒想到酒測值為0.28，已涉犯公共危險罪嫌移送，邵昕一聽當下傻眼，但未多說，隨即被帶回偵訊。邵被移送到偵查隊後，滿臉賠笑，對自己行為感到很不好意思，隨後進入拘留所休息，19日上午被移送台北地檢署。

檢方訊後諭令5萬元交保，他連鞠躬3次道歉，強調會好好檢討，「不管怎麼樣來講，我做了不好的示範，感到非常慚愧」。

檢方要求他提供牛肉麵料理包給弱勢團體作為緩起訴條件，邵一口氣就同意給1000包，檢方給予緩起訴處分。

(中時 )