解決滯銷蔡英文要農民開發「小條蕉」 網：黑人問號？

日前蕉價崩盤，總統蔡英文23日到旗山視察香蕉產銷班，允諾政府將全力拓展外銷。(郭韋綺攝)

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中時電子報
解決滯銷蔡英文要農民開發「小條蕉」 網：黑人問號？

日前國內香蕉盛產導致價格崩盤，引發產銷失衡，總統蔡英文23日視察香蕉產地旗山、美濃。蔡英文對農民表示，香蕉太大支她吃起來有困難，希望農民多為她這種消費者考慮，開發小條蕉，一天吃兩支都沒問題。蔡總統的發言讓農民傻眼，因為香蕉滯銷問題不出在大小。臉書粉絲頁「白色正義聯盟」也說，「蕉農: 黑人問號??」市面上就有小條香蕉，還有更小的芭蕉。總統連香蕉狀況都搞不懂，如何救蕉農。

之前國內香蕉價格崩跌，蔡英文23日在農委會主委林聰賢陪同下前往旗山了解蕉農心聲，蔡英文當時表示，香蕉的價格已經恢復了，不希望再看到很多的「假新聞」、不實的消息，老是這樣子在流傳。蔡英文也說，農委會這時候最重要的任務就是「讓我們的農產品走出去」。

除此之外，蔡英文表示，「如果沒有人跟我分，我就不能吃那根香蕉啦!所以拜託以後可不可以多生產小條一點，這樣我每天可以一兩根啦!」蔡英文也用台語說「比較大支的我就比較有困難啦!」她舉著香蕉說，「我們的蕉農如果替像我這樣的消費者多想一想的話，我一定是很忠誠的台灣香蕉支持者，一天吃兩支都沒問題」。

其實，市面上早就有「一口蕉」，此次香蕉滯銷問題也不在大小，攤商反而說「小條的沒人要，是次級品產地就直接打下。」

對於蔡總統的發言，臉書粉絲頁「白色正義聯盟」也說，「蔡英文表示香蕉太大條，請蕉農發明小條香蕉。蕉農: 黑人問號??蔡英文可能過太好，不知道市面就有小條香蕉，還有更小的芭蕉連香蕉狀況都搞不懂，如何救蕉農......」

網友也說「呵呵呵！這是吃過豬肉，沒看過豬走路的嗎？真正是古井的水蛙！」、「哇哈哈哈………民進黨推出的人才，台灣人民選出來的天才，經過多少年的努力才改良出的產品，肉多味美的大香蕉，現在卻出了一個腦殘總統要大家改回來。」、「到現在還不知道問題在哪裡？」、「千金大小姐的思維真的是不一樣，難怪跟高級實習生一樣，都覺得他們是對的，沒做錯事」、「總統對香蕉size不太理解」、「由此可證智商的問題」。

(中時電子報)

文章來源：白色正義聯盟

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