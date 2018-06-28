民進黨不讓一個大陸記者來台 黃智賢：台灣的悲哀

2018年06月28日 10:23 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

大陸東南衛視駐台記者葉青林6月申請來台駐點遭拒，據傳與他報導花蓮大震災有關。資深媒體人黃智賢連線訪問葉青林後，更覺得不平，憤怒，羞恥。黃智賢感嘆蔡政府極盡刁難和拖延之後，竟不給任何理由，就是不讓葉青林來台灣。只是因為葉青林拆穿了民進黨不堪聞問的真相。

黃智賢在臉書粉絲團《黃智賢世界》表示，民進黨不讓葉青林來台灣的理由，只因為葉青林拆穿了「不堪聞問的真相」。2018年花蓮大地震發生後，大陸第一時間向台灣伸出援手，要派搜救隊來。總統蔡英文拒絕，但卻讓日本搜救隊來，可日本派來的並不是搜救隊，而是六名操作儀器的官員。在葉青霖拍攝的影片裡，日本小組清楚說出：「下面太危險了，我們不下去。可以找一個安全的地方，教你操作儀器」。原來日本「上大人」抵達台灣，根本沒有下到災變現場。「那難道是來台灣，跟民進黨政府演一場帝國巡視殖民地秀？還是來到此一遊？這是多麼不堪的真相」！

台灣陸委會一看到如此情況，立刻打電話語帶恐嚇逼葉青林撤下文章，但葉不為所動，就是不撤文。等到輿論譁然後，陸委會只好推說「因為葉做假新聞」。可陸委會卻舉不出一個東南衛視做「假新聞」的證據來。等到葉青林回大陸，6月要再來，陸委會開始對大陸駐台記者一連串的刁難，更添加各種猥瑣苛刻侵害人權的條款，要每個大陸駐台記者要寫切結書：不准進入台灣電視台的機房，不可接受採訪，不可上台灣電視等等。最後，「乾脆不讓你來。也給不出一個因由」。

黃智賢文末感嘆，「當一個大陸記者不能來台，不是那記者的悲哀，這是台灣的淪落。當蔡英文說著民主自由人權，卻一而再再而三的打壓迫害。台灣，不但不會有更好的未來。根本是，已經沒有了現在」。

(中時電子報)