珠海横琴新區 鼓勵港澳台創業團隊進駐

2018年06月28日 11:11 旺報 李侑珊

澳門的「跨境說」電商平台，與京東、網易等知名大型網路平台異業結盟，在橫琴新區落戶，吸引民眾前往。（李侑珊攝）

兩岸媒體團參訪橫琴新區。（李侑珊攝）

橫琴新區位於廣東珠海南部、珠江口西岸，總面積106.46平方公里，是澳門的3倍大，並且鄰近澳門，距離香港34海里。

橫琴新區的成立，主要瞄準珠港澳三地，並且在港珠澳大橋正式通車後，橫琴新區將成為大陸唯一直接與港澳陸橋相連的國家級新區。依照園區的規劃，不只鼓勵港澳創業團隊與項目進駐，同時也歡迎台灣創業團隊前來拓點。

橫琴新區設有橫琴規劃展廳、橫琴澳門青年創業谷、橫琴台商總部大廈工地，吸引港澳創業團隊，像是來自澳門的「跨境說」電商平台，與京東、網易等知名大型網路平台異業結盟，即消費者只要加入「閱時即購」APP，成為會員，透過線上掃瞄QRCODE.，便可在網路付費，甚至是訂餐，之後可再面對面取貨或郵寄購物商品。

據了解，已有來自台灣的手搖杯飲料品牌「阿牧家茶」進駐，另外也有曾在澳門威尼斯人任職的廚師，在這個「跨境說」電商平台創業，販售沙拉與輕食，深獲上班族女性喜愛。

此外，為吸引台商落戶，台商橫琴台商總部大廈正在興建中，並邀請台灣建築設計師設計大樓，未來可望吸引台商到這裡發展與投資。

(旺報 )