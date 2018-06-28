【影】世足》德國出局 英媒虧：教頭勒夫只會挖鼻孔

2018年06月28日 10:38 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

世界盃足球賽衛冕冠軍德國隊，在2018俄羅斯世足賽小組賽以1勝2負、分組墊底而狼狽出局，死忠球迷無不傷心欲絕，一向批評不留情面的英國媒體，則虧德國總教練勒夫（Joachim Low）比較會挖鼻孔，而不是排出能夠贏球的陣容。

勒夫從2006年7月接掌國家隊兵符，最近三屆世界盃，都被鏡頭捕捉到他常下意識挖鼻孔，有時還會挖一挖又咬手指，2014巴西世足賽，他甚至挖完鼻孔後還立刻跟葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）握手。

2014巴西世足賽，德國總教練勒夫被拍到挖完鼻孔後，立刻跟葡萄牙球星C.羅納多握手的畫面。

勒夫說過，自己知道也看過挖鼻孔的畫面，因為一興奮就會有些不加思索的舉動，他很抱歉也會更注意自己的舉止。

德國這趟俄羅斯世足之旅，在失望中畫下句點，小組賽最後一場0：2輸韓國後，勒夫說：「很難說更衣室裡的氣氛怎麼樣。當然我們可能需要好幾個小時才能意識到發生什麼事了，我很震驚球隊無法獲勝，球員都處在壓力之下，需要時間恢復、冷靜討論每件事，再做出下一步決定。」

勒夫並說，提前淘汰對德國隊是很大的打擊，「但我們必須面對這個結果，我們在比賽中無法進球、取得領先，這次世界盃一直這樣，我很難說原因是什麼，我用盡各種方法，球隊卻無發發揮實力，按照目前這樣的狀況，小組賽被淘汰確實沒話說。」

儘管在俄羅斯遭遇挫敗，德國足協主席格林德爾（Reinhard Grindel）透露，直到2022年卡達世界盃，仍會讓勒夫繼續擔任國家隊教練，「世足賽後肯定會有一番人事調整，但不論最後成績如何，沒有人比勒夫更勝任這個職務。」

(中時電子報)