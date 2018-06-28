擘畫城市未來藍圖 台中市地方治理論壇起跑

2018年06月28日 11:28 中時 陳世宗

台中市議會107年度地方治理論壇記者會，28日上午在台中市議會8樓中庭正式啟動。（黃國峰攝）

台中市去年躍升全台第二大城市，為擘劃都市的完善發展！台中市議會將於今年8月起，盛大舉辦10場「107年度地方治理系列論壇」，28日舉辦啟動記者會；廣邀主管機關、學者、專家及關心的民眾，透過高規格論壇集思廣益。台中市議會議長林士昌說，藉由論壇從多元面向探討台中市地方治理的策略、優勢與挑戰。

台中市議會107年度地方治理論壇啟動記者會，28日上午在台中市議會8樓中庭舉行。由市議會議長林士昌主持，與會有市議員李天生、張耀中、江肇國、何敏誠、陳本添、劉士州、李麗華、翁美春、曾朝榮、謝明源、邱素貞及市府各局處首長等，場面盛大隆重。

議長林士昌致詞表示，台中縣、市合併至今已將近8年，各項市政建設也有明顯成果；但因幅員遼闊除有城鄉差距問題，各區需要建設的不同。偏遠地區爭取小型工程，如開闢道路及路面整平等；市區爭取的大型工程均與民眾生活息息相關。身為民意代表應督促市政府加速完成，讓民眾生活更便利。

林士昌指出，為聽取來自於在地的聲音與意見，該會首次舉辦「地方治理論壇」，分別在山、海、屯、市區共舉辦10個場次，以「便捷、健康、樂活、國際、文化」作為論壇主軸；藉由議員同仁、產官學、專家學者、當地民眾提供專業知識汲取多方意見，探討地方上公共事務，表達對各項市政建設的看法與建議，共同促進地方繁榮打造「幸福台中，友善城市」！

市議江肇國、李麗華說，民意代表平常在基層傾聽民意，期望透過此論壇的正式互動，讓議會走入民間正式與民眾互動，不僅探討國際文化及民生議題，亦可作為議會質詢與監督市府，這是一個很好的論壇；如他重視的舊成等議題，透過論壇廣徵民意，讓舊城可以獲得新生。

台中市議會為增進整體發展與強化城市競爭力！「107年度地方治理論壇」規畫有「宜居城市便捷台中」、「優質生活健康台中」、「區域發展樂活台中」、「產業振興國際台中」等專題；全方位盤點台中市的交通建設、教育政策、區域發展、產業振興、在地特色、城鄉距、文化傳承與社福長照等多元議題，以擘畫美好繁榮的城市未來藍圖，並與國際接軌，市議會歡迎民眾踴躍參加。

(中時 )