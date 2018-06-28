出席將官晉任典禮 蔡英文談年改：以堅定意志達成目標

2018年06月28日 10:51 中時 楊佳穎

總統蔡英文28日上午出席107年下半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮，致詞時除向晉升的將官及眷屬表達恭賀及感謝，也特別提到軍人年改法案已在上週通過，為了國家未來發展，歷來政府都想推動而沒做到的改革，「我們以堅定意志達成目標」，並再次感謝國防部團隊共同完成歷史性任務。

蔡英文致詞表示，國軍是國家安全與社會穩定的重要力量，特別期許國軍重要幹部，隨著職務的調整，務必勇敢、堅定扛起更大的責任，為強化國軍戰力、保障人民生命財產、捍衛台灣自由民主而努力不懈。

蔡英文指出，今年初花蓮震災發生時，國軍在第一時間趕到現場，提高救災效能，而這幾個月自己也陸續到蘇澳、九鵬、清泉崗基地，視導國軍部隊的戰備演訓。

她進一步說，是國軍的精實戰力，讓自己與所有國人看到國家繁榮發展的穩固基礎，無論任務多艱難，國軍弟兄姊妹都是全力以赴、使命必達；國軍用行動贏得民眾掌聲，士氣越來越好，「是這兩年來我感到最欣慰的事情」。

蔡英文也特別提到，上週軍人年改法案已經通過，為了國家未來發展，歷來政府都想推動而沒做到的改革，「我們以堅定意志達成目標，再次感謝國防部團隊，共同完成歷史性任務」，讓基金可以永續，軍人退休安全獲得保障。

蔡英文最後說，國防的挑戰不僅於此，還有很多事要團結一致達成，特別是面對快速變動的區域安全情勢，國軍責任將更加重大。她還說，國軍幹部應切記國家社會的肯定與期待，為國家與社會、現代與未來一起努力。

(中時 )