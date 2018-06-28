印度蘇愷30MKI戰機墜毀 2飛行員平安獲救

2018年06月28日 10:49 中時電子報 李靖棠

據印度時報（Times of India）報導，一架由印度自主製造、隸屬於空軍的蘇愷30MKI戰機（Sukhoi Su-30MKI），昨日在馬哈拉什特拉省納西市（Nashik）執行飛行任務期間，不幸發生墜機事故。目前印度當局尚未公布初步判定原因，但還好機上兩名飛行員都順利彈跳逃生，並平安獲救。

報導中指出，該架蘇愷30MKI戰機，屬於俄羅斯授權、由國營企業印度斯坦工業（Hindustan Aeronautics）製造的批次之一，但從出廠至今，此批次已有8架同型戰機墜毀。2015年一架蘇愷30戰機，在阿薩姆邦（Assam）中部墜毀；去年5月，也有一架同型機種在中印邊界墜毀，造成機上兩名飛行員殉職。

首飛於1989年、基於前一代蘇愷27戰機（Su-27）設計的蘇愷30戰機，假想對手是美軍升級版的F-15E「攻擊鷹」戰機（F-15E Strike Eagle）。主要用戶除了俄羅斯空軍外，解放軍與印度空軍是海外兩大用戶，包含越南、印度、馬來西亞等東南亞國家亦是用戶。蘇愷30戰機屬於雙座版，最大飛行航程可達3,000公里、極速約達2馬赫，武器裝有一具GSh-30-1機炮、共有12個飛彈掛載點，可搭載多種空對空或空對地飛彈。

砸下120億美元（約3,663.2億台幣）、向俄羅斯採購272架蘇愷30戰機的印度空軍，目前已有240架投入服役，全數由印度斯坦工業製造。多次墜機發生之後，印媒傳聞，蘇愷30戰機存在發動機故障和不易維修等問題，指責俄國方面的品質不良，但俄國卻認為，是印度並未遵照授權的規定，才會出現這些技術問題。如今再次發生墜機，恐又讓兩國矛盾再次升起。

(中時電子報)