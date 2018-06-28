北港朝天宮海外志工團泰北傳愛

2018年06月28日 10:50 中時 許素惠

雲林縣北港朝天宮海外志工團將到泰北服務1個月，朝天宮董事長蔡咏鍀率董監事為志工團授旗。（許素惠攝）

雲林縣北港朝天宮海外志工團29日將出發前往泰緬邊界服務1個月，教當地孩子華文、華語，並到泰北榮民之家慰問關懷二戰的國軍孤軍，團員募集了大批文具和衣服等物資，要將台灣的愛遠傳到異域，董事長蔡咏鍀28日上午授旗，引領團員向媽祖上香，祈求保佑順利平安。

這是朝天宮海外志工團第6年深入邊疆孤村服務，今年14名志工平均年齡約16歲，雲林古坑國中小基石及桃園新屋高中華德福學生是主要成員，嘉義吳鳳科技大學張峻峰、清華大學碩士生白祖惠是團長，也肩負經驗傳承的使命。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀以知足、長善、感恩、惜福的媽祖精神勉勵志工，期望展現台灣青年對國際社會的關懷，拓展國際視野 ，增進民間交流與了解，奉獻所學。

朝天宮常務董事吳春美、董事蘇榮泉表示，志工團一起接受為期1周的行前訓練，包含華語教學、幼 兒律動等，並針對教育部華文泰北版教材備課，培養出良好的團隊默契及士氣，還募集到重達400公斤的文具、書籍、衣服等物資，要傳遞更多愛與關懷到泰北。

指導老師梅健章指出，志工將分2隊，除了過去服務的滿星疊回賀村福民小學外，今年增加服務邦麻漢漢光小學，也將到泰北孤軍榮民之家去關懷榮民爺爺。

基石華德福老師余若君感謝朝天宮支持台灣學生懂得付出，同時幫助泰北山區偏鄉孩子完成更多夢想。

(中時 )