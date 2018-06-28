文大宿舍案為棄姚保柯留空間？ 王威中：不可能！

民進黨台北市議員王威中今（28日）上午受邀參加媒體人周玉蔻主持的「蔻蔻早餐」廣播節目。（葉書宏翻攝）

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國民黨新北市議員參選人葉元之今（28日）上午受邀參加媒體人周玉蔻主持的「蔻蔻早餐」廣播節目。（葉書宏翻攝）

民進黨台北市議員王威中、國民黨新北市議員參選人葉元之今（28日）上午受邀參加媒體人周玉蔻主持的「蔻蔻早餐」廣播節目，雙方再度針對文化大學宿舍案唇槍舌戰；周提問說，文大案是否是幫台北市長柯文哲聯蘇打侯，讓民進黨拋棄姚文智？王威中直接回應「這不可能！」

周玉蔻提問說，王威中與柯文哲有好交情，文大宿舍案是否幫柯文哲聯蘇打侯，讓民進黨拋棄姚文智？王威中回應，「這不可能！」他說，雖然與柯私交很好，但柯反而很袒護藍營，連在議會被質詢有關文大宿舍案，柯的答詢都閃閃躲躲。

王威中指出，文大宿舍爭議違規使用和侯妻涉及逃漏稅；葉元之則反駁說，違規使用應追究文化大學，而且認定權責在於台北市政府，若被認定違規使用，侯不排除與文大解約。

王威中認為，「解約是不負責任的做法！」應該要調降租金，讓學生有良好的租屋環境。他再次呼籲侯友宜要照顧學生。

葉元之表示，李慶元2012年即向台北市都發局檢舉文大宿舍案，而都發局在2013年回函認定為集合住宅，不管給誰住，一切都是合法，民進黨陣營狂打文大宿舍案，連文大及學生都不領情，完全政治性操作，爆料全是烏龍、不是事實。

另外，周玉蔻提到，侯友宜的妻子任美玲，是否會出面舉行記者會說明？葉元之說，據他了解，侯辦已著手整理各單據、文件中。

(中時 )

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