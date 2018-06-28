醫院辦藝展 幫病患圓夢 醫護喊讚

台中醫院安寧照護團隊為宋先生圓夢，讓他在醫院開人生第一次個人藝術展。（馮惠宜攝）

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宋先生也將自己雕塑的觀音贈與自己的一雙兒女，盼他們一生有菩薩護持。（馮惠宜攝）

「哇，閃閃發亮的銅片畫！」衛生福利部台中醫院一樓大廳28日起陳設了10幅銅片畫、雕像，吸引來往看病患者及家屬目光；其實這些都是61歲癌末患者宋先生的作品，罹口腔癌出現遠端轉移的他，30多年來一直為公共藝術、景觀造型操刀，人生第一次藝術展在醫院展開，卻是安寧醫護團隊促成，他激動的說，「終於有機會完成夢想」。

61歲的口腔癌患者宋先生去年8月因耳朵痛發現罹患口腔癌第三期，經化療、電療仍出現骨轉移，兩個月前到衛福部台中醫院接受安寧治療，醫師在居家照顧過程中發現他家中滿是雕塑作品，這才發現他一直是公共藝術、景觀雕塑的幕後功臣，像是馬沙溝沙雕展憤怒鳥作品，甚至是佛光山的佛像都有他的心血。

宋先生也道出自己一直想辦個人藝術展，安寧醫護團隊在知悉此事後便決定為病患圓夢，而宋先生也因為要辦個展，開始整理自己的作品，兒子說，爸爸變得精神毅毅。

台中醫院28日也為宋先生舉辦溫馨的個展開幕儀式，宋先生在妻子及一雙兒女陪同下出席，顯得神采飛揚，他解釋銅片畫需要用力氣和花時間去雕琢，但更能恆久保存，他也將自己的一座觀音作品贈與兒子、女兒希望菩薩可以一路護持他們。

台中醫院安寧病房醫林惠文指出，安寧照護不只照顧病患的病痛，也關照他們的身心狀況，希望透過這項展覽鼓勵更多病患；這次展覽自即7月2日起到7月15日在台中醫院一樓大廳登場，宋先生也將自己最得意的10幅作品公開展出。

(中時 )

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