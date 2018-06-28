五股角頭「國哥」游國興 遭槍手行刑式連轟6槍身亡

2018年06月28日 11:10 中時 陳俊雄

五股角頭游國興遭槍擊身亡，警方也將成泰路上的「台灣藝工隊」封鎖。（陳俊雄攝）

新北市五股地區的「台灣藝工隊」的負責人「阿國」游國興，27日深夜近11時許在成泰路上的公司外，與一名男子談判未果，遭該男子持槍朝頭、胸等部位，以行刑槍決方式連轟6槍，游男緊急送醫後仍不治，警方研判應為仇殺、且兇手與游男也認識，正根據車籍資料及相關跡證追查槍手身分。

一名年約40歲的男子，在昨晚近11時開著黑色自小客車前來游男位於成泰路一段的「台灣藝工隊」，游國興與該名槍手聊了1個多小時，還從屋裡一直聊到屋外。

到了晚間11時20分左右，游與槍手走到側門樓梯附近，這名男子突然從側包裡掏出手槍，並以迅雷不及掩耳速度朝游國興的頭部、胸部等部位連轟6槍，游男走避不及慘遭槍殺，立刻倒臥血泊當中沒有生命跡象，這名槍手也在行凶後開車離開現場。

游國興經送往衛福部台北醫院急救，由於頭、腹、胸及背部皆有近距離槍傷，急救後仍不治，警方獲報前封鎖現場蒐證，並在現場尋獲6枚彈殼，並採得槍手的指紋等證物。

蘆洲警方表示，從游男與槍手前後聊了長達1小時來看，雙方應為熟識；但從槍手從背負的側包裡掏出手槍行凶，研判這宗槍擊案應該是早有預謀的殺人案。

據了解，綽好「阿國」的游國興為五股當地角頭，但因與地方政治人物關係密切，以往警方行動往往受到民代施壓而中止，此番遭到槍手以行刑式方式槍殺身亡，也讓警方頗為訝異，目前警方正全力追查槍手下落中。

(中時 )