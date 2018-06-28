2018亞太大學排名 台大掉4名落居第37

2018年06月28日 11:21 旺報 簡立欣

英國泰晤士報高等教育特刊（Times Higher Education）倫敦時間27日發表「2018亞太地區大學排名」，台灣共有31所大學上榜，雖比去年增加5校，但最高排名的台大拿到第37名，比去年掉了4名；中國大陸則有63校進榜，且北京清華、北大列為二、三名，僅次於新加坡國立大學。

泰晤士報高等教育特刊今年是第2年製作「亞太地區大學排名」（Asia-Pacific University Rankings），分析東亞、東南亞以及大洋洲地區38個國家的大學，最後有13國284校上榜。其中日本89校上榜最多，其次是中國大陸63校，接下來依序是澳洲35校、台灣31校、韓國27校及泰國10校。

前10名亞太大學依序是：新加坡國立大學、北京清華大學、北京大學、墨爾本大學、香港大學、香港科技大學和新加坡南洋理工大學並列第6。8到10名依序是澳洲國立大學、澳洲昆士蘭大學、香港中文大學。

日本雖然上榜學校最多，卻沒有任何1所排名前10，名次最高的東京大學排名第12。

台灣共有31所學校入榜，8校擠進百強，台灣大學拿下第37名，比去年下降4名。再來依序是新竹清華大學50名、台灣科技大學56名、交通大學67名、成功大學77名、中國醫藥大學88名、台灣師範大學91名、台北醫學大學98名。

陽明大學在111至120名區間，中山大學在121至130名區間，長庚大學、中央大學在131至140名區間，高雄醫學大學在141至150名區間，台北科技大學在151至160名區間，政治大學、台灣海洋大學在171至180名區間。

亞洲大學、中原大學、東華大學、元智大學在181至190名區間，逢甲大學、台南大學在191至200名區間。輔仁大學、義守大學、中正大學、台北大學在201至250名區間。朝陽科技大學、銘傳大學、嘉義大學、高雄大學、淡江大學是250名之後。

中國大陸共有19校擠進百強，除了北京清華和北大之外，另外中國科學技術大學23、復旦大學24、南京大學25、浙江大學26、上海交通大學29，排名都在台大之前；其他是廣州中山大學58、武漢大學60、同濟大學73、華中理工大學76、哈爾濱工業大學79、天津大學83、東南大學86、蘇州大學88、華中師範大學92、山東大學93、廈門大學96、華南理工大學97。

(旺報 )