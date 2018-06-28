首波受年改衝擊行業？ 胡幼偉指老字號外省餐廳 網友論戰

文化大學新聞系主任胡幼偉。（中時資料照，劉宗龍攝）

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中時電子報
文化大學新聞系主任胡幼偉今在臉書po文。翻攝胡幼偉臉書

年金改革，許多公教人員退休金被砍，文化大學新聞系主任胡幼偉今在臉書po文表示，老一輩軍公教警消退休金被砍後，他猜，首波受衝擊的，就是那幾家以退休軍公教警消為主要客源的，以淮揚菜或北方菜為主的老字號餐廳。

他在臉書上說，「我不寫出店名，大家都知道我說的是哪幾家館子。都是四十歲以下的年輕人不會去吃飯的地方。」

平時，餐廳裡，一桌桌老人邊吃邊聊，再叫一兩瓶酒，大家夥話當年，聊現況，滿桌子菜，酒足飯飽，人人盡興。買單時，如果不是搶著付賬，就表示輪流做東，定期聚餐。「吃喝下來，幾千大洋，沒人在乎。」

「以後，情況變了。」老人們每月領的退休金大幅縮水，經常聚餐，負擔就重了！每次大夥吃飯，都改成各付各的？老人沒這種吃飯文化，拉不下這個臉。

於是，以前每個月聚一次，只好改成三個月或半年聚一次。那些館子的生意，也就撐不下去了！

網友紛留言，「年輕一代的，以前花一千，現在直接縮水，花500，甚至更少。台灣經濟可以預期了」、「好悲哀」，還有網友在網路上留言，「未來，人人過苦日子囉！」。

不過，也有網友說，「堅持為了下一代，支持年改！」、「怎麼又有人出來黑軍公教了?」、「製造族群對立」、「感覺此人是退休軍公教警消豬隊友」

(中時電子報)

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