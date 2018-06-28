麥當勞「招募體驗屋」徵才 釋出2200職缺

2018年06月28日 11:34 中時 陳世宗

行政院主計總處日前公布106年全台失業率，台中市失業率3.7％，連2年蟬聯六都最低，低於全國3.76％。為進一步因應民眾求職需求；今年台中市政府勞工局首度與麥當勞合作辦理「招募體驗屋」徵才活動，將於29日至7月1日在台中市政府前廣場登場，現場還能直接參加面試取得工作機會。

勞工局長黃荷婷表示，活動將企業體驗搬至現場，透過活動讓民眾從中瞭解企業文化與品牌形象，一次體會工作職場的真實樣貌。

麥當勞在全台共有396家餐廳，台中市約有50 家，此次擴大招募釋出2,200職缺，其中主管職餐廳襄理就佔了200位，起薪36K起，現場求職者只要通過面試並完成錄取程序，就可以選擇距離最近、最方便的麥當勞上班，並可於全台輪調。

台中市就業服務處長傅晶如表示，麥當勞提供彈性工作，讓勞工自主選擇工作時段，不僅提高工作效率，也能取得工作與生活間平衡。活動現場也將設置「青年花Young專區」、「新住民活力專區」及中高齡暨二度就業婦女的「不老高手Ready GO專區」，提供不同對象相關就業諮詢，並有個案管理員陪伴面試，也邀請台灣行動美容整體造型協會提供課程諮詢，歡迎求職民眾踴躍參與。

詳細活動資訊請洽台中市就業服務處04-22289111分機36100，或上大台中人力資源網( http://takejob.taichung.gov.tw )最新活動訊息區查詢。

(中時 )