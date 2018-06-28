麥當勞「招募體驗屋」徵才 釋出2200職缺

中市府首度聯合麥當勞辦「招募體驗屋」徵才，將釋出2200職缺！（陳世宗翻攝）

友善列印
中時

行政院主計總處日前公布106年全台失業率，台中市失業率3.7％，連2年蟬聯六都最低，低於全國3.76％。為進一步因應民眾求職需求；今年台中市政府勞工局首度與麥當勞合作辦理「招募體驗屋」徵才活動，將於29日至7月1日在台中市政府前廣場登場，現場還能直接參加面試取得工作機會。

勞工局長黃荷婷表示，活動將企業體驗搬至現場，透過活動讓民眾從中瞭解企業文化與品牌形象，一次體會工作職場的真實樣貌。

麥當勞在全台共有396家餐廳，台中市約有50 家，此次擴大招募釋出2,200職缺，其中主管職餐廳襄理就佔了200位，起薪36K起，現場求職者只要通過面試並完成錄取程序，就可以選擇距離最近、最方便的麥當勞上班，並可於全台輪調。

台中市就業服務處長傅晶如表示，麥當勞提供彈性工作，讓勞工自主選擇工作時段，不僅提高工作效率，也能取得工作與生活間平衡。活動現場也將設置「青年花Young專區」、「新住民活力專區」及中高齡暨二度就業婦女的「不老高手Ready GO專區」，提供不同對象相關就業諮詢，並有個案管理員陪伴面試，也邀請台灣行動美容整體造型協會提供課程諮詢，歡迎求職民眾踴躍參與。

詳細活動資訊請洽台中市就業服務處04-22289111分機36100，或上大台中人力資源網( http://takejob.taichung.gov.tw )最新活動訊息區查詢。

(中時 )

首波受年改衝擊行業？ 胡幼偉指… 大圓小圓鑲嵌交錯 花博后里園區…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。