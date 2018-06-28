台美8月索羅門群島演習　軍醫局長：珍惜任何參與國際人道救援機會

2018年06月28日 11:28 中時 楊佳穎

美國參議院日前通過「2019年國防授權法案」，並傳出台美軍方計畫8月共組國際醫療團隊，赴南太平洋友邦索羅門群島演練醫療救援行動；而我軍方也可望在11月由海軍、醫療人員組成小組，登美軍艦艇見習美國海軍的海上醫療及救援機制。對此，國防部軍醫局長陳建同28日受訪低調表示，有任何參與國際人道救援的機會，都會珍惜、積極參與。

107年下半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮28日上午在台北三軍軍官俱樂部舉行，共4名人員晉升中將、18名晉升少將，由國防部長嚴德發布晉任命令並授階，總統蔡英文也出席致詞賀勉。

軍醫局長陳建同也在此波名單中晉任中將，面對媒體詢問8月台美共組醫療團赴南太平洋友邦索羅門群島演練醫療救援，以及11月登美軍艦艇見習等，僅低調表示，有任何參與國際人道救援的機會，都會珍惜、積極參與；而所有人道救援工作也都會做非常好的準備，若有任何需求、需要將全力以赴，積極投入區域安全及人道救援。

另一方面，美國智庫國際戰略與研究中心主任葛萊儀（Bonnie Glasser）日前也在Twitter上指出，作為太平洋夥伴關係的一部分，「台灣將參與美國在索羅門群島的海軍演習，雖然這不是第一次，但現在正式公開宣布。」

(中時 )