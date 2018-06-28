無業大馬男來台11次 旅館賣150萬大麻花遭逮

2018年06月28日 11:35 中時 張穎齊

基隆港務警察總隊查獲1宗跨國運毒案，馬來西亞籍沈姓男子利用空、海運方式將2公斤大麻花包裹輸送台灣，被警方偵破，沈嫌也被依運輸毒品罪移送桃園地檢署偵辦。（張穎齊翻攝）

基隆港務警察總隊查獲1宗跨國運毒案，馬來西亞籍沈姓男子利用空、海運方式將2公斤大麻花包裹輸送台灣，被警方偵破。（張穎齊攝）

基隆港務警察總隊查獲1宗跨國運毒案，馬來西亞籍沈姓男子利用空、海運方式將2公斤大麻花包裹輸送台灣，被警方偵破。（張穎齊攝）

馬來西亞籍的沈姓男子（22歲）透過海、空運寄送包裹方式，先後將2公斤、市價150萬元的大麻花運抵台灣，並假名登記住宿，將大麻包裹寄放在櫃台，方便藥腳取貨，基隆港務警察總隊獲報後，循線將沈嫌、藥腳與大麻花一網打盡，並依運輸毒品罪將沈嫌等6人移送桃園地檢署偵辦。

警方調查，沈嫌在大馬無業，今年1月至5月共在台灣出入境達11次，陸續將加拿大產的大麻花，分量包裹，利用海、空運方式經由基隆關、台北關、桃園機場送抵台灣，並多次假名投宿在桃園、新北板橋的旅館飯店，將大麻包裹寄放給櫃檯人員，再用beetalk等通訊軟體聯絡藥腳，讓藥腳前來取貨。

基隆港務警察總隊獲報後，與基隆航調站、台北關共組專案小組，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，5月20日在板橋的旅館，查獲2公斤的大麻花，隨後又在桃園逮捕沈嫌與5名台籍、馬籍的藥腳，昨（27）日將一干人移送桃檢偵辦。

警方指出，目前大麻花1公克市價750元，2公斤共值150萬元，沈嫌曾因毒品價差及收款情形，與集團成員發生過口角，而沈嫌到案後也坦承犯行。

基隆港務警察總隊長林水順表示，本案研判沈嫌欲利用暑假期間及海洋音樂會等各項暑期活動將至，跨國運輸2公斤大麻花入境台灣謀取不法暴利，另外幕後成員多為外籍人士，警方持續溯源出該集團，以及刨根其他在台的共犯。

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(中時 )