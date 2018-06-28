大圓小圓鑲嵌交錯 花博后里園區「花舞館」8月完工

花博后里園區「花舞館」，大圓小圓鑲嵌交錯 8月完工！（陳世宗翻攝）

友善列印
中時

花博后里園區永久館「花舞館」，由兩棟圓形構築結合鑲嵌而成！A棟大圓建築表面包覆了三度空間變化的金屬格柵，如一朵盛開的花；B棟小圓建築則透過輕透的白色格柵，展現出與大圓建築不同的量體表情，將於8月提前完工。大圓小圓鑲嵌交錯組成，猶如盛開的花朵般舞動變化；花博展期結束後，花舞館將接續2020年世界蘭花展，以全台產量第一的文心蘭作為展覽主軸。

建設局長黃玉霖表示，后里馬場園區「花舞館」內部展館空間分為「蘭花生態型溫室」及「一般商業展覽空間」兩大展覽空間，為地上二層、總樓地板面積約1萬2000平方公尺建築。特別的是，外部建築體由大小圓交錯構築鑲嵌而成的連續空間，皆以玻璃帷幕圍成圓弧狀，外覆金屬鋁隔柵；A館隔柵為金色，B館隔柵為白色。

黃玉霖說，A館格柵面積2305平方公尺、約2000多支，弧形空間外包覆金屬隔柵，每一片金屬隔柵呈現橫料及直料角度，隨圓弧線造型調整，像是一片片花辦，隨風搖曳出不同的舞姿；走在花舞館外，視覺隨著圓弧轉動，可從不同角度欣賞隔柵變化，彷彿進入四季繽紛的花艷中。

B館格柵面積1530平方公尺，外覆白色隔柵，柔美高雅；夜幕低垂時更像是披上一層白色面紗，純白視覺效果舒適宜人。

建設局強調，入夜後的花舞館，投射燈光照映在大小圓外觀格柵，配合室內燈光呼應，在夜色中突顯出建築物輕柔優雅的量體感。即將於8月完工的花舞館，預定進度89.65%，實際進度達89.89%，完工後將結合戶外展演舞台「花舞坡」，創造藝文展演活動新風貌。

(中時 )

麥當勞「招募體驗屋」徵才 釋出2… 竹市消防拚水上救援賽 展現「超…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。