大圓小圓鑲嵌交錯 花博后里園區「花舞館」8月完工

2018年06月28日 11:37 中時 陳世宗

花博后里園區永久館「花舞館」，由兩棟圓形構築結合鑲嵌而成！A棟大圓建築表面包覆了三度空間變化的金屬格柵，如一朵盛開的花；B棟小圓建築則透過輕透的白色格柵，展現出與大圓建築不同的量體表情，將於8月提前完工。大圓小圓鑲嵌交錯組成，猶如盛開的花朵般舞動變化；花博展期結束後，花舞館將接續2020年世界蘭花展，以全台產量第一的文心蘭作為展覽主軸。

建設局長黃玉霖表示，后里馬場園區「花舞館」內部展館空間分為「蘭花生態型溫室」及「一般商業展覽空間」兩大展覽空間，為地上二層、總樓地板面積約1萬2000平方公尺建築。特別的是，外部建築體由大小圓交錯構築鑲嵌而成的連續空間，皆以玻璃帷幕圍成圓弧狀，外覆金屬鋁隔柵；A館隔柵為金色，B館隔柵為白色。

黃玉霖說，A館格柵面積2305平方公尺、約2000多支，弧形空間外包覆金屬隔柵，每一片金屬隔柵呈現橫料及直料角度，隨圓弧線造型調整，像是一片片花辦，隨風搖曳出不同的舞姿；走在花舞館外，視覺隨著圓弧轉動，可從不同角度欣賞隔柵變化，彷彿進入四季繽紛的花艷中。

B館格柵面積1530平方公尺，外覆白色隔柵，柔美高雅；夜幕低垂時更像是披上一層白色面紗，純白視覺效果舒適宜人。

建設局強調，入夜後的花舞館，投射燈光照映在大小圓外觀格柵，配合室內燈光呼應，在夜色中突顯出建築物輕柔優雅的量體感。即將於8月完工的花舞館，預定進度89.65%，實際進度達89.89%，完工後將結合戶外展演舞台「花舞坡」，創造藝文展演活動新風貌。

(中時 )