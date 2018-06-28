雲林獲補助設置冷鏈物流中心？張麗善：農委會不要打假球

2018年06月28日 11:48 中時 周麗蘭

縣議員李明哲（右三）呼籲縣府不應像牛車一樣，打一下走一下，要更敏感更有企圖心。（周麗蘭攝）

斗六市農會總幹事張喬復（發言者）表示農民也很納悶為何冷鏈物流中心未設在雲林。（周麗蘭攝）

雲林縣長李進勇27日拜會農委會主委林聰賢爭取在雲林設置冷鏈物流中心，獲得允諾補助規畫經費，立委張麗善與10多名議員28日在雲林縣議會舉行記者會，呼籲農委會直接納入前瞻計畫，不要打假球。

張麗善表示，上周她在西螺農會舉行記者會呼籲雲林縣府爭取冷鏈物流中心後，縣府才驚醒得知農委會跳過雲林。

張麗善說，先前她去函農委會詢問冷鏈物流園區設置進度，農委會答覆是副主委陳吉仲的規畫，並未編列預算，桃園、彰化、屏東也未提出申請計畫，這到底是甚麼計畫？呼籲農委會不要打假球，把冷鏈物流中心設置案納入前瞻計畫，審核要公開透明。

雲林縣議會國民黨團、無黨籍的誠信黨團議員，包括李明哲、陳瑞雄、賴淑娞、黃文祥、陳樹吉、林深、王鐵道、賴明源、鍾明馨、王士壬、陳茂源等人出席，強烈呼籲農委會不要打假球。

李明哲表示，雲林縣府以農業首都自豪，被自己迷惑，敏感度不足、企圖心也不夠，如果冷鏈物流中心不設在雲林，十年後恐慌來不及，縣府不應像牛車一樣，打一下走一步，後面拖的還是一大票農民。

斗六市農會總幹事張喬復表示，菜農也向他反映為何冷鏈物流中心不設在雲林，太陽、風雨不等人，農作物該收就要收，有冷藏設備至少可先收起來慢慢出貨，雲林一定要有冷鏈物流中心，支持議員為本案把關。

(中時 )