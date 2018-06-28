NBA》馬刺重啟談判！湖人再搶里歐納德有望

2018年06月28日 12:11 中時電子報 黃及人

先前一度傳出拒絕所有球隊徵詢交易里歐納德的馬刺，隨著跟里歐納德之間關係無法修補，只好重新開啟談判大門，《ESPN》記者拉蒙娜28日搶先報導，湖人已經重新跟馬刺取得聯繫，雙方正在努力完成交易里歐納德的可能性！

湖人爭搶里歐納德的競爭對手不少，包含塞爾提克、七六人、騎士、快艇等隊都跟馬刺提過報價，卻都遭到馬刺直接否決，先前還一度傳出馬刺不願把里歐納德交易給西區球隊，如今卻跟湖人重新展開談判，馬刺顯然徹底死心了。

因為拉蒙娜的同事「爆料天王」沃納洛斯基爆料，里歐納德表態自己不想再次踏進馬刺休息室一步，更表示就算馬刺把他交易到其它球隊，他在明年夏天成為自由球員後，也會跳槽湖人的堅定想法，造成馬刺不跟湖人談判都不行。

湖人會如此積極爭搶里歐納德，也因「小皇帝」詹姆斯至今不肯清楚表態加盟，保羅喬治也跟雷霆高層、韋斯布魯克越走越近，續留雷霆機率大增，為了不想重演去年夏天一無所獲窘境，當然必須率先搶到里歐納德再說。

到底湖人今年夏天能夠搶到里歐納德、詹姆斯與喬治當中幾人，或是再次全數落空的地步，就看接下來湖人總裁魔術強生與總管瓦林卡的交易手段或技巧了，也就是說湖人能否重新變回那支西區傳統強豪，答案就快揭曉了！

(中時電子報)