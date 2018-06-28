半百男失業憂鬱 車內點蚊香服藥輕生

警方接獲報案後不到1個鐘頭迅速找到在車內點蚊香並吞下安眠藥的李男，救出送醫後保住李男性命，也挽回一場可能悲劇。（李其樺翻攝）

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中時

台南新化48歲李姓男子因長期患有憂鬱症，加上近日找工作屢屢碰壁，打電話給女友表示想要輕生，隨後便關機失蹤。警方接獲報案後不到1個鐘頭迅速找到在車內點蚊香並吞下安眠藥的李男，救出送醫後保住李男性命，也挽回一場可能悲劇。

昨（26）日下午17時35分，陳姓女子向警方報案指出，李姓男友因長期患有憂鬱症，最近因工作不順心情不佳，前天晚上打電話向她表示欲輕生的念頭，陳女隔天早上跑去李男家中，李母表示兒子早上10時許穿著整齊外出，不論女友如何撥打李男手機，但都一直關機，直到傍晚17時許都無法找到李男，情急之下只好求助警方協尋。

新化警分局新化派出所獲報，透過李男行動電話所屬電信公司，發現李男手機發話位置在新化區新化高爾夫球場附近，立即出動警力前往搜尋。警方分析陳男可能位置，不到1小時內就在新化虎頭埤北側停車場發現李男及其小客車。

員警到場後發現李男倒臥車內奄奄一息，但尚有意識，車上點有蚊香，還有大批安眠藥及遺書，員警於是將李男救出車外，將李男送醫急救，經救治後已沒有大礙。

據悉李男前幾周也曾吞服安眠藥企圖輕生，這次二度尋短，家屬得知警方尋獲並及時挽回李男生命，不斷感謝警方出手拯救李男性命。

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