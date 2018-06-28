名模依依狠拒蕭敬騰雙直播邀約後崩潰 原因曝光！

2018年06月28日 11:43 中時電子報 吳品瑤

歌王蕭敬騰23日完成金曲獎主持大任，結果大獲好評，幾個表演橋段更是博得滿堂彩，他前天晚上(6/26)開直播跟大家聊聊心情，沒想到說著突然爆哭，足見壓力之大，但之後又炒熱氣氛，隨機找女粉絲連線同框雙直播，調侃對方在家竟是塗了大紅口紅的完妝狀態，場面相當歡樂，但其實第一個被點的名的並不是該名女粉絲，而是雙胞胎名模的姊姊依依，然對方因為沒化妝而下意識拒絕，昨她在臉書分享心路歷程，不斷自問：「妳是智障嗎？」。

依依表示昨晚po文透露發生一個慘案，「慘到你們翻我100個白眼都不為過」，為此她難過了一整天，心情才稍微平復，原來是前一天她拒絕了蕭敬騰的雙直播邀約，也趁機還原了當天的狀態，依依表示，得知老蕭耀主持金曲獎之後，便開始密切關注他，發現他跟剛出道時的「省話一哥」個性差好多，從舉手投足到說話都有著滿滿的巨星架式，因此立刻被圈粉，這幾天看著金曲獎的短片，也對他的主持跟應對一次次的讚嘆。

想當然爾，依依也follow了26號蕭敬騰的直播，在歌王宣布要隨機點名玩玩看雙直播時，她還發花癡心想：「該不會要點我吧？那我先來畫個妝好了」，結果還在傻笑的當兒，視窗就跳出「蕭敬騰邀請您共同直播」，讓她瞬間傻住5秒鐘，拿著手機邊發抖大叫邊跑到老公身旁，老公要她快按接受鍵，但她卻因為沒化妝而遲遲不敢按接受，就在老公說著「你不要那就給我直播」、她大喊著「我不要」的同時，依依下意識按下了「拒絕」鍵。

依依狠拒老蕭邀約雙直播後，癱坐在地上，老公也傻眼，邊不可思議地看著她邊比出一個「What?」的手勢，依依就此陷入「我拒絕老蕭了」的無限懊惱中，在悲劇發生的12小時中，她不斷反問自己「「你是智障嗎？你以為是相親啊？你有沒有化妝老蕭會在意嗎？」👉🏻「你是智障嗎了？跟他自我介紹一下，讓他知道有你的存在多好？（這不是每個粉絲的願望嗎）」「你是智障嗎？你以為是相親啊？你有沒有化妝老蕭會在意嗎？」、「跟他自我介紹一下，讓他知道有你的存在多好？」等等，沮喪到連兒子跑來安慰說「我喜歡媽咪沒化妝」都聽不進去，感嘆一切都來不及了「老公說只有我敢拒絕蕭敬騰，史上第一人」。

(中時電子報)