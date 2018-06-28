《全台最速報》狂舞森巴！巴西2：0勝塞爾維亞 E組第1晉級

2018年06月28日 11:43 中時電子報 綜合報導

◎狂舞森巴！巴西2:0勝塞爾維亞 E組第1晉級

1勝1和的「森巴軍團」巴西，28日凌晨2點遭遇塞爾維亞，儘管後防大將馬塞洛提前傷退，巴西仍靠保利紐、提亞哥席爾瓦各進1球，終場2比0輕取塞爾維亞，順利以2勝1和戰績、E組第1身分晉級，16強將跟墨西哥交手。

◎巨陞董座夫妻疑墜谷亡 中橫山壁陡峭救援難

台8線中橫公路159.1公里昨下午發現2人交疊跌落近200公尺山谷，經警方認定，確認停靠在路邊的車輛車主確認為巨陞公司董座陳宏育及妻子范錦美，警消今晨6時許下切山谷，因山壁陡峭，至今仍未接觸到遺體，身分仍待確認。

◎五股知名角頭「國哥」 遭行刑式槍決連轟6槍慘死

新北市五股地區的「台灣藝工隊」的負責人「阿國」游國興，27日深夜近11時許在成泰路上的公司外，與一名男子談判未果，遭該男子持槍朝頭、胸等部位，以行刑槍決方式連轟6槍，游男緊急送醫後仍不治，警方研判應為仇殺、且兇手與游男也認識，正根據車籍資料及相關跡證追查槍手身分。

◎屏東玩很大！賽車手遊帶你屏東玩透透

迎合新世代網路趨勢，屏東縣政府最新開發一款賽車手遊「屏東玩很大」，結合在地景點與物產，不僅可遊遍屏東縣境內各大景點，還能闖關取分拿商家優惠，住宿、餐廳、伴手禮、遊船折扣通通有，歡迎網友由虛擬走出螢幕，一起來屏東玩很大。

(中時電子報)