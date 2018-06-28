《全台最速報》狂舞森巴！巴西2：0勝塞爾維亞 E組第1晉級

狂舞森巴！巴西2:0勝塞爾維亞 E組第1晉級

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中時電子報
綜合報導

◎狂舞森巴！巴西2:0勝塞爾維亞 E組第1晉級

1勝1和的「森巴軍團」巴西，28日凌晨2點遭遇塞爾維亞，儘管後防大將馬塞洛提前傷退，巴西仍靠保利紐、提亞哥席爾瓦各進1球，終場2比0輕取塞爾維亞，順利以2勝1和戰績、E組第1身分晉級，16強將跟墨西哥交手。

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(中時電子報)

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