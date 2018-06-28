妒夫半夜側躺撐頭狠瞪 妻子嚇慘罹患憂鬱症

2018年06月28日 11:54 中時電子報 呂承哲

桃園徐姓丈夫因懷疑妻子外遇兒子的游泳教練，不僅半夜在床上側躺，注視著熟睡的妻子，還用手撐頭「狠瞪」直視，妻子眼睛張開，嚇到放聲尖叫，兒子被驚醒後勸和，反被徐男大聲喝斥「這不干你的事，閉嘴」，妻子忍無可忍，訴請離婚獲准。

妻子提到，婆家因為對他們的婚姻不滿，所以婚後不久就搬出來住，她專職家庭主婦，丈夫則是擔任停車場管理員，由於工作七休七、生活日夜顛倒，性情開始變得古怪、多疑，常因小事大發脾氣，2人於2015年分房睡，直到2017年妻子搬離住處為止，2人不再同房。

妻子指出，丈夫半夜會在床邊看她睡覺，讓她睜開眼睛看到都會害怕，也請求過他不要這樣。2017年5月，她陪同兒子一起睡，結果丈夫突然衝進來，撐頭側躺「狠瞪」著她，妻子醒來時看到，嚇到放聲尖叫，兒子在一旁幫忙求情，反被大聲喝斥「這不干你的事，閉嘴」。

妻子認為，2名年幼子女都是由她照顧，丈夫在家不會跟孩子互動，連孩子參加游泳比賽也漠不關心，加上自己的東西常被翻動，實在忍無可忍，才會訴請離婚。對此，徐男供稱，自己每天長達14小時工作，年休假才30天，加上工作地點不定，很難跟家人團聚。他還指控妻子與兒子的游泳教練搞曖昧，他只是想在床邊安撫，沒想到被當成惡意騷擾。

據《東森新聞雲》報導，桃園地院法官認為，2名子女都為因騷擾而罹患憂鬱症的母親求情，並證實以上離譜行為，顯示婚姻關係裂痕已擴大到無法修復，加上1年多來也沒有尋求婚姻諮詢，2人已失去維繫婚姻關係意願，裁准離婚。

(中時電子報)