別得罪同事！狠心下毒午餐 他恐在18年毒殺21人

德國男子狠心在同事午餐內下毒。(示意圖/shutterstock)

友善列印
中時電子報

德國一名在金屬設備公司工作的男子，涉嫌在今年試圖對一名同事下毒午餐時被發現，如今遭到逮捕並對事件展開調查。警方更是在他家中搜出汞、鉛、鎘等有毒化學物品，也認為這間公司自2000年起，連續發生多達21起員工因病離奇死亡的事件，恐怕都是該名嫌犯痛下的「毒」手。

這名現年56歲的男子在德國西北方的小鎮施洛斯霍爾特-斯圖肯布羅克（Schloß Holte-Stukenbrock）遭到逮捕。他的同事在今年5月發現午餐中有奇怪的白色粉末，因此找出監視器畫面想要一探究竟，沒想到就逮到嫌犯對他午餐添加粉末的證據。

這名嫌犯在金屬設備公司艾瑞（ARI Armaturen）任職超過38年，該公司經理貝萊辛格（Tilo Blechinger）稱，起初大家都以為這只是同事之間的惡作劇，不認為他有謀殺的企圖。

這起企圖謀殺事件最後會升級為大規模的謀殺事件，是因為警方經過鑑定之後，發現嫌犯在同事午餐內添加的白色粉末是有劇毒且無味的乙酸鉛（lead acetate），食用後可能導致人體器官嚴重的損害。

除此之外，警方也在嫌犯家中搜出大量可以製作毒物的物質，包括汞、鉛、鎘等化學物品。

警方目前認為他與所任職公司過去18年來21名員工的死亡有關係，並在27日宣布會將調查擴大到2000年以來，至少21名該公司職員陸續死於癌症及心臟病的案件，這都有可是因為重金屬中毒導致，另外目前該公司還有2名員工陷入昏迷、1名需要洗腎。

經理貝萊辛格也說這名嫌犯在公司任職38來「非常不吸引人注意」。而嫌犯自從被逮捕之後都保持沉默。

(中時電子報)

文章來源：German man suspected of killing 21 co-workers by poisoning their food

民主黨大黑馬 紐約28歲拉丁美女…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。