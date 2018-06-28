別得罪同事！狠心下毒午餐 他恐在18年毒殺21人

2018年06月28日 11:56 中時電子報 蔡萱

德國一名在金屬設備公司工作的男子，涉嫌在今年試圖對一名同事下毒午餐時被發現，如今遭到逮捕並對事件展開調查。警方更是在他家中搜出汞、鉛、鎘等有毒化學物品，也認為這間公司自2000年起，連續發生多達21起員工因病離奇死亡的事件，恐怕都是該名嫌犯痛下的「毒」手。

這名現年56歲的男子在德國西北方的小鎮施洛斯霍爾特-斯圖肯布羅克（Schloß Holte-Stukenbrock）遭到逮捕。他的同事在今年5月發現午餐中有奇怪的白色粉末，因此找出監視器畫面想要一探究竟，沒想到就逮到嫌犯對他午餐添加粉末的證據。

這名嫌犯在金屬設備公司艾瑞（ARI Armaturen）任職超過38年，該公司經理貝萊辛格（Tilo Blechinger）稱，起初大家都以為這只是同事之間的惡作劇，不認為他有謀殺的企圖。

這起企圖謀殺事件最後會升級為大規模的謀殺事件，是因為警方經過鑑定之後，發現嫌犯在同事午餐內添加的白色粉末是有劇毒且無味的乙酸鉛（lead acetate），食用後可能導致人體器官嚴重的損害。

除此之外，警方也在嫌犯家中搜出大量可以製作毒物的物質，包括汞、鉛、鎘等化學物品。

警方目前認為他與所任職公司過去18年來21名員工的死亡有關係，並在27日宣布會將調查擴大到2000年以來，至少21名該公司職員陸續死於癌症及心臟病的案件，這都有可是因為重金屬中毒導致，另外目前該公司還有2名員工陷入昏迷、1名需要洗腎。

經理貝萊辛格也說這名嫌犯在公司任職38來「非常不吸引人注意」。而嫌犯自從被逮捕之後都保持沉默。

(中時電子報)