國防部大出包！5萬份退休俸處分書寄錯又算錯

位於大直的國防部新大樓。（資料照/姚志平攝）

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中時
、楊佳穎／台北報導

軍人年改7月1日即將上路，國防部近期寄出5萬份退休俸處分書及試算表，不過收到的退休俸重新計算處分書卻發生地址搞錯，寄錯人的狀況；就算確實收到本人的試算，也發生級職算錯的狀況，讓年金大打折扣，讓退伍軍人大傻眼，還沒上路就先出包。

國防部預計寄發「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」共20萬餘筆，目前已寄出5萬份，並在26日例行記者會中指出，寄發順序將分三批，首先針對外離島及影響較大者優先，約有5萬多封，緊接著兩批各7萬餘封也將陸續寄出。

不過國民黨立委呂玉玲接獲陳情，有退伍軍人陸續接到退休俸重新計算處分書，但卻發現寄來的不是自己的計算處分書，也有退伍軍人收到的退休俸重新計算處分書，把他們的級職搞錯，有退役上校收到的處分書把他算成中校，也有上校11級被算成上校10級，讓他們痛罵不知道國防部在搞什麼東西。

呂玉玲表示，年改倉促上路，可見年改系統有問題，7月1日就要執行了，難道要依照這樣錯誤的試算結果領錢嗎？呼籲行政院主動將施行日暫緩，待檢討計算機制無誤後再執行。

國防部官員表示，上午就有接到退伍軍人的各方反應，目前正在清查哪個環節出問題，寄錯的數量也還在統計中，國防部待清查後，會將所有資料彙整後重新寄發。

(中時 )

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