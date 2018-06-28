政院托育政策改直接補助家長 林佳龍：更有效益

2018年06月28日 12:23 中時 陳世宗

行政院推出0至2歲準公共化托育政策，原規劃由政府支付每月6000元托育費給保母或托育中心，後來順應民意決定參採台中托育一條龍模式，改直接補助家長；台中市長林佳龍說，很高興台中經驗成為全國示範，也感謝行政院從善如流，讓政策更有效益，他也提醒政策要做好配套，讓托育市場價格平價化，創造家長、托育業者、政府三贏。

行政院推動準公共化托育政策，原本規劃將補助先提供保母或托育中心，再轉給家長，現在決定參採台中模式，改為直接補助家長。媒體今日詢問林市長對此的看法。林佳龍表示，很高興台中經驗成為全國示範，台中把托育補助直接提供家長，節省行政成本，但也有配套，須有托育事實才提供補助。

林佳龍指出，如果將補助交給幼兒園、托嬰中心或保母，他們還要再報帳，往往會拖延2個月以上的時間，家長就要自己先墊付，而且行政作業對保母或機構來講也會增加很多成本，台中直接補助家長的做法，不只建立在信任基礎上，加上有配套機制，管制托育價格，讓政府的財政支出產生更大的效益，三年多來約創造3000位幼教師及保母的工作機會。

林佳龍，由於中央準公共化托育政策，事關托育台中一條龍政策的發展，他先前主動建請立委何欣純、張廖萬堅、洪慈庸召開協調會，建議中央參考台中托育一條龍的方式，直接補助給家長，讓托育人員的工作能夠更單純，感謝立委為民喉舌，讓政策更有效益，也感謝中央從善如流，最後採用直接補助給家長的做法，但也提醒要做好配套，讓托育市場價格平價化，創造家長、托育業者、政府三贏。

林市長表示，中央對地方的托育補助有一些政策規定，包括保母薪資須提高到至少2萬8000元，另照顧比須達1比4，即一位幼教師或保母須照顧4名孩子，這些其實免不了會增加業者成本，市府希望透過原來的托育一條龍補助，再加上中央補助，做好過渡時期，鼓勵業者積極提高保母薪資跟照顧比。

(中時 )