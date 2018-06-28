池中君子！荷花、睡蓮比嬌豔！雙溪賞花自拍好樂活

2018年06月28日 12:03 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

蓮花！荷花？出淤泥而不染，濯清漣而不妖！語出自宋朝周敦頤的〈愛蓮說〉！藝術大師張大千愛荷世界聞名，畫荷無數的他喻荷花如君子，其清穆如喻荷，盛讚其高潔！而印象派大師莫內最愛的睡蓮靜靜的躺在池子裡散發夢幻光彩！夏天就是荷花、睡蓮最美麗的季節！

新北市雙溪區公所將於7月1日、7日在雙溪區臺2丙線16.3K處舉辦荷花季活動，現場農夫市集提供最新鮮的友善、有機蔬果，還有荷花畫作展、扇子與燈籠DIY彩繪等豐富內容，每年必嚐的荷花料理也不會少，今年更特別推出夜間賞「睡蓮」音樂會，歡迎民眾闔家光臨，到雙溪這個「荷」所在歡度一日。

民眾拿出向機捕捉荷花最美麗的一面。（新北市農業局提供）

雙溪區上林里荷花園位於台2丙線16.3公里處，7.5公頃荷花田於每年7月前後盛開，綠葉紅花伴隨微風輕輕搖曳，爭奇鬥艷美不勝收；加上荷田四周綿延山景與大塊畦田，淡粉茵綠相互交織成一片夢幻景致，年年吸引眾多愛好攝影人士造訪。

雙溪為新北市「友善田園區域」計畫重鎮，除農友們積極採取友善、有機方式來生產蔬果外，上林里大片荷花田都使用無化學藥肥方式栽培，輔以生物防治，於池中養魚抑制破壞荷花幼苗的福壽螺，維持良好生態循環，也因此吸引越來越多大自然旅客，水雉的腳印多了，還有白鷺鷥成群結隊，夜鷺高站枝頭，蝌蚪、青蛙、泥鰍都跑來了，成為都會後花園的大自然教室。雙溪區公所也趁這次荷花季，推出「荷花田夏夜音樂會」，讓民眾在入暮與月色中一邊觀賞睡蓮、一邊聆聽當地學子的演奏，來場視覺與聽覺的雙重享受，詳情請見雙溪區公所網站或「來去農家DO一日」網站。

農業局表示，市府近年來致力於雙溪區發展友善田園，尤其針對友善農業發展、農產品的驗證及農友的生產輔導大力推廣，更導入「PGS多方參與式查證系統」及一站式服務的「新農民輔導計劃」，讓雙溪的土地與環境越來越好。

而基福公路通車，縮短雙北到雙溪距離，約40分鐘即可抵達，也讓此區成為名符其實的都會後花園。目前臺2丙線16.3K有約7.5公頃荷花田，荷花與睡蓮盛開，歡迎民眾於暑期安排旅程賞花，也到荷花池旁農夫市集支持農友自產自銷的安心蔬果，其中不少是獲得有機驗證與綠色保育標章的農產品！

(中時電子報)