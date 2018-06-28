華山分屍》恐有串證之虞 兇嫌陳柏謙改裁禁見

台北37歲射箭教練陳伯謙，將高姓女學員殺害分屍。(陳嫌臉書)

友善列印
中時

犯下華山分屍案的37歲射箭教練陳柏謙遭羈押未禁見抗告案，台北地方法院今(28)日上午10點半開庭審酌是否禁見，陳柏謙重新委任曾幫北投文化國小女童割喉案、小燈泡案和北捷隨機殺人案鄭捷等凶嫌辯護的律師黃致豪幫他辯護，法官歷經1個多小時的庭訊，裁准禁見。陳訊後還押。

北院裁定理由指出，陳柏謙自承殺害被害人後，以刀械肢解被害人的屍體，分裝在他所購買的垃圾袋內，並以機車運往山區隱匿丟棄，更有清洗及擦拭分屍所用的刀械、塑膠墊，堪認陳確實有 湮滅證據行為。

法官認為，本案不排除有其他共犯協助分屍存在的可能。因被害人雙臂部分屍塊尋獲的位置與陳柏所述丟棄位置相差甚遠，可能有他人協助；且陳自己說的肢解及割除被害人身體部位，與相驗結果不符，自難排除有其他共犯協助肢解的可能。

另目前被害人屍體還有部分未尋獲，陳柏謙雖然在押，人身自由遭受限制，若仍可對外接見、通信，仍有可能指示他人湮滅證據，有使案情晦暗的危險。還有本案發生後，有證人在接受檢警調查前，就先向媒體透露案發前的現場情形，也無法排除有透過媒體隔空串證之嫌。

法官認為，因陳柏謙在案發後確實有滅證行為，可認定他在羈押後仍有透過接見、通信為滅證、串證之虞，裁定應禁止接見、通信。

(中時 )

妒夫半夜側躺撐頭狠瞪 妻子嚇慘… 婦人喝農藥尋短 太平警開道救助

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。