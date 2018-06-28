華山分屍》恐有串證之虞 兇嫌陳柏謙改裁禁見

2018年06月28日 12:19 中時 王己由

犯下華山分屍案的37歲射箭教練陳柏謙遭羈押未禁見抗告案，台北地方法院今(28)日上午10點半開庭審酌是否禁見，陳柏謙重新委任曾幫北投文化國小女童割喉案、小燈泡案和北捷隨機殺人案鄭捷等凶嫌辯護的律師黃致豪幫他辯護，法官歷經1個多小時的庭訊，裁准禁見。陳訊後還押。

北院裁定理由指出，陳柏謙自承殺害被害人後，以刀械肢解被害人的屍體，分裝在他所購買的垃圾袋內，並以機車運往山區隱匿丟棄，更有清洗及擦拭分屍所用的刀械、塑膠墊，堪認陳確實有 湮滅證據行為。

法官認為，本案不排除有其他共犯協助分屍存在的可能。因被害人雙臂部分屍塊尋獲的位置與陳柏所述丟棄位置相差甚遠，可能有他人協助；且陳自己說的肢解及割除被害人身體部位，與相驗結果不符，自難排除有其他共犯協助肢解的可能。

另目前被害人屍體還有部分未尋獲，陳柏謙雖然在押，人身自由遭受限制，若仍可對外接見、通信，仍有可能指示他人湮滅證據，有使案情晦暗的危險。還有本案發生後，有證人在接受檢警調查前，就先向媒體透露案發前的現場情形，也無法排除有透過媒體隔空串證之嫌。

法官認為，因陳柏謙在案發後確實有滅證行為，可認定他在羈押後仍有透過接見、通信為滅證、串證之虞，裁定應禁止接見、通信。

(中時 )