拉攏印度 傳大陸提議舉行2＋1會談

2018年06月28日 12:24 中時 楊家鑫

中國大陸正一步步穩固周邊局勢，大陸環球時報引述印媒報導稱，大陸日前向印度提議舉行「2+1」會談，「2」指大陸和印度，「1」可以是南亞任何國家，比如尼泊爾。這一提議是陸方在尼泊爾總理奧利近日訪華期間提出的，與今年4月陸印領導人在武漢的非正式會晤相呼應。建議符合南亞的實際情況，並兼顧陸印兩國在南亞的重要影響力與特殊作用。

大陸環球時報28日引述印度媒體報導指出，印度輿論近年來熱炒「中國在南亞各國擴大影響力」，其中尼泊爾是熱點之一。奧利6月訪華期間，中方明確表示有意與尼泊爾進行更深入接觸，與此同時，中尼關係的發展也將與印度的共同利益接軌。

報導引述消息人士稱，在奧利的訪華行程中，可以明顯感覺到，中國傾向於逐步實現中尼達成的合作議程，確保這些步驟與印方的利益同步。事實上，中方還談到了習近平主席和莫迪總理今年4月在武漢舉行的非正式會晤，包括兩國領導人關於加強區域合作、互聯互通的討論。

《印度教徒報》引述消息人士指出，中方向奧利提出了「2+1」對話模式，這與普通的三邊對話機制不同。中國和印度可以共同與區域內的第3方國家進行對話。中國的倡議不是特定針對尼泊爾的，「2+1是一種靈活的方案，可以適用於其他的南亞國家。」

報導稱，南亞問題專家、北京清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰表示，印媒透露的「2+1」對話模式有一定建設性，比較符合南亞的實際情況，兼顧了中印在南亞的重要影響力與特殊作用。類似的模式推廣到南亞其他國家也未嘗不可，比如中印與斯里蘭卡、中印與馬爾地夫、中印與不丹等。

(中時 )