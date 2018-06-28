全國首創！北市天然氣用戶拒定檢最重罰2萬

2018年06月28日 12:25 中時 林縉明

台北市為加強天然氣用戶管理，避免民眾拒絕配合天然氣管線定期檢查產生公共安全疑慮，北市議會日前通過「台北市公用天然氣用戶安全檢查自治條例」三讀，未來用戶不得拒絕天然氣管線定期檢查，違者可處1萬至2萬元罰鍰，成為全國首創天然氣管線不得拒檢的縣市。北市產業發展局表示，全案還須經行政院核定後實施，預期最快需要2至3個月作業時間。

台北市共有105萬3113戶，截至5月底，天然氣用戶達68萬4320戶，普及率約64.98％，依據天然氣事業法規定，天然氣管線2年需檢查一次，避免漏氣產生公共安全疑慮，但部分用戶基於隱私，拒絕配合天然氣管線檢測，北市府基於公共安全考量，擬定「台北市公用天然氣用戶安全檢查自治條例」草案，規定用戶不得拒檢。

產業局長林崇傑指出，北市住宅密集、天然氣使用率普及，若未定期由專業檢測人員檢查管線，不一察覺異狀，為避免產生瓦斯氣爆事件，相關自治條例一旦公告實施，不願配合天然瓦斯公司派員定檢用戶將依法開罰。

產業局表示，一般家庭天然氣用戶每2年須檢查定檢，商業用戶則是每年定檢，天然瓦斯公司為方便民眾配合檢查，周末假日照常提供安檢；若家中僅有長者或婦孺在家，對天然瓦斯公司派人到府定檢有疑慮，可協請當地里長到場協助。

(中時 )