老人開心手術 微創換瓣膜7天可出院

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中時

我國正式邁入高齡社會，愈來愈多長輩面臨心臟疾病；82歲的陳伯伯，長期有心血管疾病，今年初體力大幅下滑，走幾步路就喘、雙腳水腫，起初不以為意，卻數次突然昏倒，就醫發現主動脈瓣膜出問題，導致心臟衰竭和腦部循環不良，幸緊急透過微創手術，一周後順利出院，身體狀況恢復良好。

三軍總醫院心臟血管外科醫師柯宏彥說，主動脈瓣膜是心臟的重要部位，當因退化或其他原因，造成瓣膜出口狹窄，將直接使得心臟無法輸出足夠的血液來供應全身器官，為了維持身體正常運作，心臟會「更賣力工作」，進而提高心臟衰竭風險，出現包括頭暈、暈厥、心絞痛的症狀，嚴重時，更會有水腫、喘，甚至「一躺就喘」，大幅影響生活。

三總去年建構完成新一代混成手術室，裝設最新一代的高解析度多軸式機械手臂攝影系統，為亞洲第一台，同時引進國外最新一代的經導管植入式瓣膜。

82歲的陳伯伯，長期有高血壓、糖尿病等慢性病，也有中風史，今年初體力大幅下滑，一走路就喘、雙腳水腫，起先不以為意，卻在數次突然昏倒後才就醫，最終確診嚴重主動脈瓣膜狹窄，併發心臟衰竭、腦部循環不良。

柯宏彥表示，瓣膜性心臟病的患者，一方面單純無法靠藥物治療，開心手術又具手術及麻醉的高風險，幸透過最新的微創手術，僅需在鼠蹊部開個小於1公分的傷口，風險低、術後恢復良好，僅一周就順利出院，術後所有不適症狀都已改善。

(中時 )

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