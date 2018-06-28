英國時尚品牌特賣明開跑 最低一折起

Vivienne Westwood格紋包款，定價1萬5600元，特價7800元。（永三企業提供）

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Vivienne Westwood漆皮包款，定價2萬5500元，特價1萬2750元。（永三企業提供）
Cath Kidston手繪玫瑰手提包，定價3480元，特價1000元。（永三企業提供）
RADLEY包款全面3折。（永三企業提供）
VOLCOM服飾全面2折。（永三企業提供）

代理眾多時尚品牌的永三企業，將於6月29日至8月26日止，攜手旗下包括英國時尚品牌Vivienne Westwood、TED BAKER及Cath Kidston等，舉辦聯合特賣會，並全面下殺一折起。

其中由龐克教母Vivienne Westwood所創立的同名品牌，以大膽不羈的風格聞名，採用粗毛呢面料的包款，綴飾喚醒眾人氣候變遷的標語徽章，表達直率敢言的自我主張。而饒富英倫優雅細節的Cath Kidston，則祭出經典手繪玫瑰和可愛動物圖騰，主打簡約實用的RADLEY包款系列，更是全面下殺3折。

再加上上班族喜愛的TED BAKER，街頭風十足的VOLCOM及Wesc，和Lacoste、saucony休閒鞋款及BIS IN DEI眼鏡系列，提供精打細算時尚客們更多購物選擇。全館不限金額消費均可刷卡，且提供單筆消費滿3000元現抵300元的優惠。

活動日期：6月29日（五）至8月26（日）

營業時間：12：30至21：30

地點：北市敦化南路一段177巷50號1樓（近捷運忠孝敦化站2號出口）

(中時 )

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