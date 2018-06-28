美媒：川普最新決定或緩和對華貿易戰

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中美貿易戰局勢起起落落，大陸官媒新華社引述美媒報導稱，美國總統川普於當地時間27日發表聲明表示，他支持通過落實目前美國國會審議的一項法案來限制外國實體收購美國關鍵技術。這意味著美國政府暫時不會單獨出台限制外國投資的額外行政措施。川普似乎正在略微緩和中美雙方的貿易緊張局勢。

大陸新華社28日報導指出，川普於當地時間27日在白宮發佈的聲明中說，目前美國國會正在審議的《外國投資風險評估現代化法》在保護美國關鍵技術不被外國收購方面取得重大進展。川普認為該項立法將提供額外的工具來應對威脅美國關鍵技術領先地位、國家安全和未來經濟繁榮的「掠奪性投資行為」。他敦促美國國會儘快通過這一法案。

聲明指出，等上述立法生效後，川普將指示政府部門儘快執行，以解決美國在「301調查」中發現的外國政府指示投資美國關鍵技術的問題。如果美國國會不能通過《外國投資風險評估現代化法》，川普將指示政府部門採用針對全球所有國家的新政策工具予以應對。

報導稱，此前白宮曾表示美國財政部將於6月30日前出臺限制中國實體收購美國重要技術的措施。白宮的最新聲明意味著美國政府將主要依靠國會立法來限制外國投資美國關鍵技術，暫時不會出臺額外行政措施。

目前美國國會參眾兩院均已通過各自版本的《外國投資風險評估現代化法》，接下來需要彌合兩個版本之間的分歧形成最終版本，由參眾兩院通過後再遞交川普簽署成為法律，預計等到法律最終生效可能還需要數月時間。

值得一提的是，大陸商務部網站27日深夜刊文稱，參議院的《外國投資風險評估現代化法》版本包括對來自中國、韓國、伊朗、俄羅斯、委內瑞拉等國家的投資採取一套更加嚴格審查程式。《商業內幕》網站評論稱，通過擴大外國在美投資委員會機制CFIUS許可權來限制中國投資，川普似乎正在略微緩和中美雙方的貿易緊張局勢。

(中時 )

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