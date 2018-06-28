中華郵政5款新郵票 7／6起發行

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中華郵政公司預計在今年第3季發行5種新品郵票，分別為古典詩詞郵票、臺灣珊瑚郵票（107年版）、寶島風情郵票─澎湖縣、臺灣野生蘭花郵票（續3）以及臺灣近代畫作郵票（107年版）。

中華郵政表示，古典詩詞郵票預定7月6日發行，為推廣古典文學，特以五言絕句唐詩4首為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為6元、8元、9元及15元；7月19日則發行臺灣珊瑚郵票（107年版），以輻葉柔紋珊瑚、綠羽珊瑚、隔板葉形軟珊瑚及美麗紅扇珊瑚為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為6元及15元各2枚。

「寶島風情郵票─澎湖縣」特種郵票，預定8月2日發行，是繼2016年起發行「寶島風情」系列郵票後，台東縣、台南市、馬祖及台中市第5個縣市，以花火節、二崁聚落、奎壁山遊憩區及大菓葉柱狀玄武岩等澎湖著名景點及活動，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為6元、8元、12元及15元。

8月22日發行臺灣野生蘭花郵票（續3），呈現臺灣野生蘭花之美，以桃紅蝴蝶蘭、南嶺齒唇蘭、黃萼捲瓣蘭及溪頭豆蘭為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為7元、9元、10元及20元。9月12日則有臺灣近代畫作郵票（107年版），介紹台灣本土畫家之藝術成就，取材來自林之助〈暮紅〉、廖德政〈窗邊〉、陳庭詩〈日與夜#10〉及李仲生〈作品057〉作品，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為8元及10元各2枚。

(中時 )

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