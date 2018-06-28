退休俸處分書寄錯又算錯 國防部致歉：修正後重新寄發

2018年06月28日 12:45 中時 楊佳穎

軍人年改將在7月1日上路，國防部近期將分3波寄出20萬份退休俸處分書及試算表，如今卻傳出首波5萬份處分書中「錯誤百出」。對此，國防部透過新聞稿致歉，並強調現正由內政部戶政司再次協助進行地址資料校對，同時進行系統資料除錯，針對地址資料有誤之函件，將於修正後重新寄發；而已收執通知函之袍澤，若對內容有相關疑問，都可致電諮詢。

國防部日前開始寄發「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」，並在26日例行記者會中指出，寄發順序將分三批，首先針對外離島及影響較大者優先，約有5萬多封，緊接著兩批各7萬餘封也將陸續寄出。

不過，28日則傳出目前已收到的通知函中多有錯誤，而國防部也透過新聞稿表示，寄發「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」中，部分收件人地址因系統匯出時產生跳格誤差，導致部分收件人與地址不符，而當事人如收執非本人之通知函件，可退回郵務人員或原寄發郵局，造成不便，特此致歉。

國防部也說，現正由內政部戶政司再次協助進行地址資料校對，並同時進行系統資料除錯，針對地址資料有誤之函件，將於修正後重新寄發；已收執通知函之袍澤，若對內容有相關疑問，歡迎致電詢問。

國防部發言人陳中吉也強調，目前寄出的份數為5萬份，發現有錯誤後，第二批、第三批各7萬份將會再次檢查後寄出。

(中時 )