男女共用廁所好尷尬 三分局改建讓女警不再害羞

2018年06月28日 12:53 中時 馮惠宜

台中市第三分局正義派出所廁所改建，把原本男女共用廁所多了一道牆，將男女廁隔開。（馮惠宜攝）

蛤，什麼時代了，還有男女共用廁所？在台灣因時代背景許多派出所仍採男女共用廁所，但近年因女警人數增加這種廁所不但讓女警方便時很不方便，男警也想噓噓時也無法盡情解放；台中市警察局第三分局正義派出所近日斥資改裝廁所，多了一道牆讓男警女警方便時不再感到不自在。

台中市警察局第三分局於正義派出所位於第三分局一樓，已是30多年的老建物，辦公廳舍僅有1間廁所，除提供男女警使用外，另有志工、報案民眾等公眾使用，男女廁未分開獨立，如廁成為男女警說不出口的困擾，且該廁所設備老舊，整體環境欠佳。

第三分局分局長陳仕諺得知同仁需求後，即主動積極瞭解情況，並指示正義所所長張竣詒與員警溝通，在兼顧其獨立及保護隱私條件下

，以相當有限的經費，將原本廁所修繕改建成男、女獨立空間，提升如廁環境並增進整體辦公品質。

新廁所近日啟用，正義派出所1名基層女警表示「原本廁所空間狹小，一進門就會看到學長排排站在小便斗前，感覺很不自在，會等到學長們如廁完再進去上廁所」；也有男警表示「男女共用廁所會感到不自在，發現有女警進來反而會身體緊繃，無法舒服的解放」。

(中時 )