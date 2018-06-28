愛喝啤酒或牛奶 你須知道巴斯德這個人

法國巴黎科學博物館「發現宮」日前舉辦「巴斯德特展」。（倪浩倫攝）

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法國巴黎科學博物館「發現宮」日前舉辦「巴斯德特展」。（倪浩倫攝）
法國巴黎科學博物館「發現宮」日前舉辦「巴斯德特展」，圖為特展內展出的巴斯特使用的研究設備。（倪浩倫攝）

啤酒在全球各地受到歡迎，但其實在19世紀，製酒大國的法國，一度飽受「酒病所苦」，啤酒、葡萄酒裝箱上船後，卻在運送到境外國家前，就已通通變酸，若透過煮沸殺菌，又嚴重影響口感。法國科學家巴斯德發現，包括牛奶和酒，在不到100度的一定溫度加熱下，能同時達到殺菌和維持口感的效果，被稱為時代的創舉，也讓法國因而挺過背負大量戰爭債的階段。

為介紹有「微生物學之父」稱號的法國科學家路易．巴斯德，法國賽諾菲藥廠近日在法國巴黎的科學博物館「發現宮」舉辦「巴斯德特展」。然而，除了成功製造出狂犬病疫苗，巴斯德最為人津津樂道的，就是發明了「巴氏殺菌法」，至今依舊運用在各種酒類以及乳品上。

在當時，法國一直是製酒大國，當時法國人為了將啤酒或葡萄酒外銷，得先將酒裝上船，航行一大段時間到外地，但常常在抵達之前，酒就紛紛變酸變味，當時酒商曾嘗試著將酒煮沸來殺菌，口感卻大受影響，根本做不了生意。

傳言本身就愛品酒、喝酒的巴斯德，在經酒商的求助下，答應來研究解方，在擁有豐富細菌知識的情況下，他發現不需煮沸，只要在約60~70度的高溫下，加熱數分鐘，就能將酒內含的酵母菌、乳酸菌等會造成腐敗發酸的細菌殺死，同時保留完整口感。

該研究結果被酒商視為救命寶典，甚至獲得政府高度稱讚，因為法國自17世紀起，因不斷打仗、不斷戰敗，背負著鉅額的戰爭債，「酒病」若能治好，無疑是對國家財政注入一大強心針。

不只是酒，巴斯德也對牛奶進行研究，一樣透過60~70度不等的溫度，加熱一定時間，雖不能完全除去牛奶中的微生物，但已能消除會致病的細菌，增加保存時間；該方法也持續沿用至今，在歐、美更是廣為使用，口感雖較超高溫消毒法來的清淡，卻能最大程度的保留牛奶的營養。

(中時 )

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