健身房會員多仍虧損4千萬 老闆傷心說出倒閉原因

2018年06月28日 13:02 中時電子報 戴安瑋

在台北市內湖區稍有名氣的《MyFitness 幫妳顧小孩健身房》在官網臉書po出歇業公告，老闆、AK教練也在貼文中表示，健身房已虧損4千萬元，也許大家覺得我們生意很好，上課的人很多，但上課人多不代表繳費的人多，繳費的人多，不代表有利潤，這幾年健身勵已虧損4千萬元，決定在6月30日停止營業。

他並在臉書上告訴大家健身房經營不善的5原因，不少網友看到後則紛紛留言鼓勵老闆日後東山再起。該5原因，第一是忽略店面的地緣特性，當初選在內湖開店時，只考慮省裝潢成本，忽略地點所產生的地緣特性；第二是自己輕易相信要投資的金主，簽了合作意向書，卻沒收到半毛錢，健身房周轉金額太大，加上員工薪資太高，一個月週轉金50萬元。

第三是他開店時沒有親自管理店面，營運全權交給店長，自己每個月只看營收金額，但是這樣做是錯的；第四是展店速度過快，造成經營成本飆升，他都是用借來的錢在支撐公司營運，很快就撐不住了；第五是錯信專業，網站使用慢、永和店裝潢慢，須靠抵押父母二棟房子才有辦法解決，在經過討論後決定在6月底結束營運。

他並感嘆說，創業維艱這句話人人知道，但是體驗過的人很少，我現在知道了。 謝謝大家的支持，幫妳顧小孩健身房。下台一鞠躬。

網友紛留言，「從錯誤中學習，相信東山可以再起」、「我相信你會再起來的，雖然不是客戶，但是可以坦誠面對才會前進」、「創業真的不容易啊」、「感謝分享這段歷程」、「4000萬的一課，辛苦了」。

(中時電子報)