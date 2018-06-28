上校寫中校、姓名地址不符？羅睿達指退俸重新計算通知函錯誤百出

2018年06月28日 13:19 中時 楊佳穎

軍人年改將在7月1日上路，國防部近期將分3波寄出19萬份退休俸處分書及試算表，如今卻傳出首波5萬份內容多有錯誤。八百壯士執行長羅睿達受訪指出，除了有姓名、地址不符，還有的服役年限、薪資寫錯，目前就接獲3、40人反映；他也說，政府短時間內急就章，要求加夜班處理，而現在已叫大家把資料留起來，以後要打團體訴訟、要求賠償，這些都是依據。

國防部日前開始寄發「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」，並在26日例行記者會中指出，寄發順序將分三批，首先針對外離島及影響較大者優先，約有5萬多封，緊接著兩批各7萬餘封也將陸續寄出。

不過，除了國民黨立委呂玉玲接獲陳情，羅睿達受訪時也指出，除了有出現姓名、地址不是同一個的案例，還有階級、服役年限、薪資全寫錯，「急就章的東西錯誤百出」，而打電話到退輔會、國防部反映，卻被要求前往郵局退件寄回，並註明錯誤的地方，軍方更正後再重新寄發。

「我就要問重新寄發一個月是從哪天算起？」羅睿達也說，目前接到反應的就有3、40人，像是明明服役23年被寫成20年、上校退伍寫中校等，接下來會提醒大家將資料留起來，以後要打團體訴訟、要求賠償都是依據，不讓政府為所欲為。

國防部則透過新聞稿表示，已寄發「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」中，有部分收件人地址因系統匯出時產生跳格誤差，導致部分收件人與地址不符，當事人若收執非本人之通知函件，請退回郵務人員或原寄發郵局，造成不便，特此致歉。

國防部也說，現正由內政部戶政司再次協助進行地址資料校對，並同時進行系統資料除錯，針對地址資料有誤之函件，將於修正後重新寄發；已收執通知函之袍澤，如對內容有相關疑問可致電詢問。

(中時 )