廢二行程機車 李應元：改善支氣管、請改善排氣管

環保署長李應元坦承，要改善二行程機車，技術上有困難，必需汰換，他只能拜託大家，「要改善支氣管，請改善排氣管」。（圖／環保署提供）

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政府追殺二行程機車，引發政治風暴，行政院發言人徐國勇說，二行程不能騎是不實在的說法，環保署也說，機車跟新舊沒有關係，取締的是「髒車」，符合排放即可。但環保署長李應元坦承，要改善二行程機車，技術上有困難，必需汰換，他只能拜託大家，「要改善支氣管，請改善排氣管」。

政府禁止二行程機車，2T族高度反彈，揚言用選票制裁蔡政府，但連徐國勇也不清楚政策內涵，還說外傳二行程不能騎是不實在的說法，

李應元在行政院會後記者會親上火線回應，強調二行程機車從2003年的470輛左右，減少到現在只剩90幾萬輛，扣掉不使用的「死車」約剩70萬輛，只佔全體機車的5.1%。

但被問到環保署不禁老車、只取締「髒車」，二行程機車以現今科技，用加嚴的標準檢驗能通過嗎？李應元坦承「有困難」，只能用汰換方式。李應元說，二行程機車是機油混合汽油，汙染特別嚴重，在停等紅綠燈時常令旁人「三條線」，尤其人的活動高度就在排氣管附近，「要保護支氣管、請改善排氣管」。

李應元說，二行程機車族反彈，但呼應的人不是太多，不像以前減金、減香、減炮，還把神明請到凱達格蘭大道，讓執政黨面臨很大的壓力，所以現在反彈的不是幾百萬輛，就5.1%而已，他要拜託大家共同呼籲一下。

(中時 )

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