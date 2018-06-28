防毒鹹蛋、豆乾 環保署公告蘇丹色素等毒化物

環保署化學局說明化工原料的貯存，要與食品添加物區隔開來。（廖德修攝）

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市售豆乾若添加色素，顏色會比較深。（廖德修攝攝）

環保署今（28日）公告16種毒性化學物質，包括蘇丹色素等14種物質是可能被非法添加在飼料或食品中的色素，以及持久性有機汙染物月桂酸五氯苯酯、全氟辛酸。以上毒化物，業者需依規定申報、標示、取得核可文件，才可製造、輸入、販賣，未依規定可罰新台幣6萬至500萬罰鍰。且14種色素都必須在容器包裝上標示「禁止用於食品及飼料」，以免被誤用。

環保署化學局長謝燕儒表示，蘇丹色素等14種物質是工業用染料，曾有業者為了降低成本或增加賣相，非法添加於食品或飼料中。國外曾發生添加於辣椒粉、辣椒醬及鹹蛋黃等食安事件；國內因政府主動抽驗，去年曾在市售鹹鴨蛋中驗出。2014年12月國內也曾發現豆干、豆腐與油豆腐等豆製品，被檢出含有致癌物二甲基黃的事件。

環保署指出，去年首次將13種具食安疑慮物質公告為毒化物，這次又公告蘇丹色素等14種。透過跨部會合作，一旦查到非法添加在食品中，除追查來源及是否系統販售到食品製造業者外，也將通知衛生單位，依食品安全衛生管理法加以裁處。

為了防範食安問題，環保署與衛福部將於7月1日啟動「107年兼售食品添加物之化工原料業者專案聯合稽查行動計畫」，加強環保與衛生稽查，防堵非食品用化學物質系統性流入食品鏈。

謝燕儒說，其實去年2月即針對57種具食安風險的化學物質，對國內化工原料業者辦理輔導訪查，至今已走訪逾4千家次，徹底了解業界的狀況。接著再針對兼售食品添加物的化工原料業者進行聯合稽查，目前已篩選出268家業者為主要目標，希望藉由稽查與輔導，避免非食品用化學物質誤用與濫用，造成食安漏洞。

(中時 )

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