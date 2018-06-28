致公黨兩岸農業合作相關政策民意調查記者會

2018年06月28日 14:04 中時 李文輝

致公黨28日召開「兩岸農業合作相關政策」等民意調查公布記者會，黨主席陳柏光強調，民調顯示，台灣內需市場偏小，應該民眾利益擺中間，協助農產品銷往大陸。此外，政府耗費10億元成立專責農產品外銷的台農發公司，卻有逾8成民眾不知道這個政策，呼籲政府將錢花在刀口上。

民調由致公黨委託趨勢民調公司於23至25日電訪抽樣，公布記者會由陳柏光主持，邀集台灣大學教授李錫錕、東華大學教授施正鋒、台師大教授范世平、文化大學教授楊泰順評論。

在兩岸農業合作政策部分，有71.0%支持「政府推動農產品銷往大陸來協助農民」。有75.1%支持「政府盡力改善兩岸關係，讓農產品可以順利銷往大陸的支持度」。交叉分析發現，教育程度越高支持的比例越高。而且不論哪個政黨支持者都過半表示支持。

此外，政府於2016年成立資本額10億元的台灣國際農業開發股份有限公司（台農發），負責農產品出口、技術輸出、及海外投資與資材外銷等三大核心任務。但有84.6%表示沒聽過「台農發政策」，連農林漁牧礦生產人員都有92.7%沒聽過。

李錫錕表示，假定民調趨勢和國際政治接軌，那台灣需要強而有力的領袖，但台灣領袖有點朝向民粹，不敢負責，擔心連任，導致該做強有力、明確決定時拖延、敷衍，導致民眾不耐煩。

施正鋒認為，農業政策是「頭痛醫腳」。蕉農問題、大部分人都不知道台農發，頭痛醫頭很糟糕，頭痛醫腳更糟糕，現在動不動就要組「國家隊」，拿國家的錢開公司，這是錯誤的。

范正平指出，民眾被問到應該密切交往對象，39.0%支持和大陸、42.6%支持和東南亞，多一點覺得應該和東南亞交往，顯示新南向政策有一定民意基礎。

楊泰順說，民眾對蔡英文、賴清德的不滿，墊高了對國民黨的支持，但國民黨有明確的兩岸政策嗎？農產品除了賣到大陸有更明確的做法嗎？其實看不出來。

記者會也公布了蔡英文總統滿意度26.8%、行政院長賴清德滿意度36.4%，以及逾5成支持年金改革議題、經濟議題、及死刑存廢議題81.8%支持執行死刑等主題。

(中時 )