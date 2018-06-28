世足花絮》防英國足球流氓 俄出動特種部隊

2018年06月28日 14:01 中時 陳志祥

德國輸球讓俄國人解了心結，未來將把矛頭指向英格蘭，明天凌晨的英格蘭與比利時之戰，就怕英格蘭輸球或是未來16強賽被淘汰，大批英格蘭球迷可能滋事、上演暴力衝突，因此俄國不只調動警察、還有軍警與特種部隊都來了，甚至賽前進行空降、封街演習。

這場英格蘭與比利時的小組賽冠軍戰會有數以千計的英國球迷趕往看球，由於2016年在法國舉行的歐洲國家盃，俄羅斯和英國球迷發生暴力衝突，瓶罐、石頭與煙霧彈紛紛出籠，因此英格蘭在小組賽的最後一戰，能否重演當年「熱血街頭戰」備受矚目。

為了確保世足賽順利進行，俄國政府不惜撒下超過300億盧布（4.79億美元）、也就是逾新台幣140億元用於維安防範，以保護全世界矚目的世足賽與至少100萬外國球迷。

本屆世足賽有很多外國球迷都會關注俄國的恐怖主義威脅，還有俄羅斯惡名昭彰的「足球流氓」，這些極右組織的足球團體最容易挑起比賽的暴力衝突，早已聞名全球。

俄國政府想要有效打擊激進分子、不法人士把世足賽當做恐怖攻擊的目標，俄羅斯決定在世足賽所有11個主辦城市複製「鋼鐵戒環」計畫，所謂「鋼鐵戒環」代表「大量警力、金屬探測器與安檢哨站」。

另外，不必引入哥薩克騎兵旅執鞭管控人群，只要部署無人機監測人群是否有干擾秩序的跡象，還在體育場與地鐵站附近安裝混凝土防撞護欄等物理措施。

這是4年前索契冬奧會期間的維安計畫，俄羅斯在比賽城市周圍布設安全措施：「鋼鐵戒環」，對付伊斯蘭激進組織威脅攻擊索契的比賽，由於政府嚴密維安，冬奧期間並無任何暴力事件。

因此為了不讓英格蘭球迷與俄國球迷再度起衝突，俄國把許多流氓帶頭分子列入「黑名單」，要他們留在自家城市，不准出來亂，而且在主場館利用臉部辨識系統的高科技，確保他們不會進入球場製造任何動亂。

俄國警察已經收到命令，特別要看管英國球迷，因為他們很有可能出現挑釁舉動、打群架與製造街頭暴動等破壞，而且伊斯蘭國極端分子也揚言恐攻，讓這場賽事還沒開踢就已充滿肅殺的氣氛。

(中時 )