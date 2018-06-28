男找出害胞妹自殺疑兇 竟痛毆對方還逼簽本票

2018年06月28日 13:56 中時 陳淑芬

黃姓男子的胞妹自殺身亡，他漏夜追查肇因，懷疑妹在KTV酒醉憂鬱症發作，又有男子對外指遭她摸下體而情緒低落所致，黃約男子談判並將他毆打成傷，再找在場人追查後，偕友人共3人以害死胞妹為由，要求男子簽立3張各100萬元本票賠償，黃等3人被妨害自由等罪判刑7月，得易科罰金，緩刑2年至3年不等。

判決書指出，22歲黃男的胞妹在106年4月17日下午自殺身亡，他當晚追查肇因，聽說胞妹在4月13日與友人到在KTV唱歌，妹妹因酒醉，憂鬱藥物又遭丟棄而未服用，導致憂鬱症發作，且席間1名男子指稱，胞妹摸他下體，而導致她情緒低落。

黃男當晚深夜立即聯絡男子談判，並夥同林姓及田姓友人等到場，分持高爾夫球桿、棒球棍毆打男子，導致他頭部、臉部及身體等多處受傷，黃男還喝令男子聯絡KTV在場友人說明，要求男子到胞妹生前任職的網咖追查，男子攝於威勢不敢不從，於凌晨3時許抵達。

黃男等人詢問KTV唱歌當時狀況後，詢問男子要如何給家屬一個交代，男子回稱，人不是他害死的。黃男友人則指稱「人都已經死了，是你害死的」，要求簽本票賠償家屬，並恫嚇不簽不能離開。男子遭黃男等人輪番毆打，內心驚恐被迫簽立3張各100萬元的本票，黃男等人才將他送回。

台中地院依妨害自由等罪判處黃男等3人各徒刑7月，得易科罰金，緩刑2至3年不等，全案可上訴。

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(中時 )