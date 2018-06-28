男找出害胞妹自殺疑兇 竟痛毆對方還逼簽本票

黃男追查害胞妹自殺身亡的疑兇，談判時將對方毆打成傷，再偕友人共3人以害死胞妹為由，要求男子簽立3張各100萬元本票賠償。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時

黃姓男子的胞妹自殺身亡，他漏夜追查肇因，懷疑妹在KTV酒醉憂鬱症發作，又有男子對外指遭她摸下體而情緒低落所致，黃約男子談判並將他毆打成傷，再找在場人追查後，偕友人共3人以害死胞妹為由，要求男子簽立3張各100萬元本票賠償，黃等3人被妨害自由等罪判刑7月，得易科罰金，緩刑2年至3年不等。

判決書指出，22歲黃男的胞妹在106年4月17日下午自殺身亡，他當晚追查肇因，聽說胞妹在4月13日與友人到在KTV唱歌，妹妹因酒醉，憂鬱藥物又遭丟棄而未服用，導致憂鬱症發作，且席間1名男子指稱，胞妹摸他下體，而導致她情緒低落。

黃男當晚深夜立即聯絡男子談判，並夥同林姓及田姓友人等到場，分持高爾夫球桿、棒球棍毆打男子，導致他頭部、臉部及身體等多處受傷，黃男還喝令男子聯絡KTV在場友人說明，要求男子到胞妹生前任職的網咖追查，男子攝於威勢不敢不從，於凌晨3時許抵達。

黃男等人詢問KTV唱歌當時狀況後，詢問男子要如何給家屬一個交代，男子回稱，人不是他害死的。黃男友人則指稱「人都已經死了，是你害死的」，要求簽本票賠償家屬，並恫嚇不簽不能離開。男子遭黃男等人輪番毆打，內心驚恐被迫簽立3張各100萬元的本票，黃男等人才將他送回。

台中地院依妨害自由等罪判處黃男等3人各徒刑7月，得易科罰金，緩刑2至3年不等，全案可上訴。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )

就愛吃這味！ 老翁買貴州醃蒜差… 上海狠男校門口揮刀砍人 2小學生…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。