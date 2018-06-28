美分析：川金會後 北韓仍在升級寧邊核設施

2018年06月28日 14:09 中時 王嘉源

美國約翰霍普金斯大學長期關注朝鮮半島局勢的網站「北緯38度線」（38 North）27日稱，拍攝於6月21的最新商業衛星圖象顯示，儘管在本月美朝峰會（川金會）上作出無核化承諾，北韓寧邊核能研究中心仍在持續以「迅速的步伐」改善其基礎設施。這表明北韓並未立即在其重要的核研究基地開啟無核化行動。

美國之音（VOA）中文網28日報導說，「北緯38度線」透過分析圖象後發現，此次升級工程包括一座新的冷卻水泵房、多座新建築、已經完工的冷卻水蓄水池以及一座似乎仍處於運行狀態的放射化學實驗室。此外，難以確定一座鈽生產反應器是否仍在運行。

「北緯38度線」認為，此次改善工程不應被視為與北韓承諾去核有任何關係。這家檢測北韓動態的網站在報告中寫道：「可以預見的是，在平壤發布具體命令之前，北韓負責核項目的人員仍會像往常一樣繼續他們的工作。」

美國總統川普與北韓領導人金正恩在本月12日舉行的歷史性峰會上達成協議，美國將以「安全保證」換取朝鮮半島去核。政治新聞網站《國會山》援引一些批評人士的話說，雙方達成的協議不具體，並且美國在沒有確保能得到任何回報的情況下，給予了北韓太多東西。

「北緯38度線」總編珍妮•唐恩在推特上發文稱，寧邊持續的升級工程凸顯出「為何有必要達成一項切實的協議，而不只是一份擁有遠大目標的聲明。」

美國之音指出，美國聯邦參議院外交關係委員會資深成員、民主黨籍參議員梅南德茲27日提出《2018北韓政策監督法案》（North Korea Policy Oversight Act of 2018）。這項法案要求，美國對朝外交以及川普政府在與金正恩溝通期間出現的任何協議，必須受到國會嚴格的監督。共和黨籍參議員賈德納與梅南德茲議員共同提出了這項兩黨立法。

法案內容包括，要求美國政府與北韓達成任何協議均須提交國會審議，以及要求國務卿和國家情報總監就對朝外交會談等問題，定期向國會作機密簡報。

(中時 )