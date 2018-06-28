監所酒駕犯宜蘭最多 陳金德：有捷運搭誰還願意酒駕？

2018年06月28日 14:07 中時 胡健森

法務部長邱太三說目前監所收容的人犯以酒駕犯最多，其中又以宜蘭縣排名第一，他同時也點出宜花東地區基礎交通建設不足，是酒駕案件居高不下的主因之一，對此，宜蘭代理縣長陳金德28日表示，他除了呼籲民眾不要酒駕同時要求警方繼續嚴格執法，但如果大家喝完酒都有捷運可搭，誰會願意冒險酒駕？他也要借此機會呼籲中央，長期以來對宜花東真的是虧欠很多。

對於監所收容人數宜蘭酒駕犯排全國第一，宜蘭縣政府警察局交通隊表示，去年全國酒駕取締件數宜蘭縣在全國23個單位中排名第12，但卻因為沒有依法繳納罰金的人較多，這才造成監所收容的酒駕犯人數偏高。

宜蘭代理縣長陳金德則表示，他要感謝法務部長邱太三對東部的處境有比較公平的說法，東部不只是交通建設缺乏，整個經濟發展都落後給西部許多，不是只有東部民眾會喝酒，但是對東部人而言，不只是交通基礎建設不夠，公車也不普遍，甚至連計程車都不像台北「出門一攔就有」，現實的狀況就是如此。

陳金德說，「能夠享受捷運的民眾，無法了解連計程車都叫不到地區的民眾需求」，除了交通基礎設施不足，再來就是經濟問題，因此他也要呼籲中央，要有一套逆向思考的政策，給台北市那麼多的中央統籌分配稅款，讓台北市錢多到可以去蓋一棟豪華的國民運動中心，但相對宜花東地區，卻是連最基本的基礎建設設施都沒有。

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(中時 )