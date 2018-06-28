徐國勇：2025非核家園自然形成 網友：佛系非核？

行政院發言人徐國勇。（報系資料照 陳怡誠攝）

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中時電子報

針對前總統馬英九、長風基金會董事長江宜樺受訪時談到，蔡政府以政治決定在2025年倉促廢核，屆時替代能源無法及時供應，將造成缺電及空氣污染加劇之嚴重後果。行政院發言人徐國勇今表示，2024核電廠必須全部除役，因此「2025非核家園不是強迫去形成，而是自然形成的！」PTT網友諷刺:「佛系非核家園?」

長風基金會日前舉行「台灣能源記者會」，指出蔡政府規劃2025年以後天然氣發電占5成，產生能源過度集中風險，一旦供應、運輸或儲存生變，將造成國家能源危機；蔡政府以政治決定在2025年倉促廢核，屆時替代能源無法及時供應，將造成缺電及空氣污染加劇之嚴重後果。前行政院長江宜樺也批評，蔡政府能源政策「不切實際」。

對於前總統馬英九接受《蘋果》專訪時，主張核一、二、三都延役，核四啟動，有足夠的電再來培養綠能，「以核減碳養綠」。《蘋果》報導，行政院發言人徐國勇、經濟部次長曾文生今在政院院會後記者會時駁斥馬英九及江宜樺說法。徐國勇表示，根據馬政府時通過的《環境基本法》，及《電業法》，台灣核電廠必須在2024年全部除役，「因此2025非核家園不是強迫去形成，而是自然形成的！」徐國勇並強調，明年以後供電目標為備用容量率15％、備轉容量率10％，所以明年「不會缺電」。

PTT網友針對此新聞也留言「民進黨下台也是自然形成」、「跟你吃姑婆芋一樣自然？講幹話最會」、「利用反核撈錢 以為人民看不懂嗎?」、「自然形成你從現在開始什麼不要做」、「所以會自然缺電」、「佛系非核家園 自然會形成啦」、「2025年沒有自然形成你下面爛掉。」、「等台灣的大企業都出走，年輕人都去當台勞，非核家園就自然形成了。」、「姑婆芋也是自然形成 就有智_去吃他」、「姑婆芋真的不要亂吃，亂吃會變成這樣」、「吃到姑婆芋也是自然形成」、「佛系廢核，時間到了自然不用核能」。

(中時電子報)

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