遏阻深夜噪音車！ 永和警加強稽查取締

2018年06月28日 14:29 中時 葉書宏

新北市永和警分局於6月23至28日為期6天夜間10至翌日6時，對民眾檢舉及常有噪音車輛出入的時段、路段，設置攔檢盤查點取締。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局於6月23至28日為期6天夜間10至翌日6時，對民眾檢舉及常有噪音車輛出入的時段、路段，設置攔檢盤查點取締。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局於6月23至28日為期6天夜間10至翌日6時，對民眾檢舉及常有噪音車輛出入的時段、路段，設置攔檢盤查點取締。（葉書宏翻攝）

深夜環境噪音讓民眾甚為厭惡，尤其改裝排氣管致噪音車輛為首，為維護轄區民眾寧靜的生活環境空間，新北市永和警分局於6月23至28日為期6天夜間10至翌日6時，對民眾檢舉及常有噪音車輛出入的時段、路段，設置攔檢盤查點，加強改裝排氣管汽（機）車的稽查取締。

永和警方統計，26日攔（檢）查汽（機）車數50輛，其中12輛機車使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格之排氣管，當場照相製作通報單；另警方亦針對改裝車燈、排氣管未裝置防燙蓋、無照駕駛等違規行為，分別依道路交通管理處罰條例第16條告發4件，請違規人勿心存僥倖。

永和警分局表示，暑假即將來臨，為防制青少年危險駕車，將與新北市政府環保局、台北區監理站等單位以不定時、不定點之路檢方式，執行聯合稽查，加強改裝車噪音擾人行為，展現警方執法決心，還給民眾寧靜的生活空間。

警方提醒，如果民眾發現疑似有改裝車噪音擾人情事，可提供完整檢舉資料及影像，上傳至環保署「噪音車檢舉網站」（網址：http://noisecar.epa.gov.tw/）檢舉，環保局也會通知可能有製造較大噪音量疑慮之車輛，限期到指定處所進行檢測，如有超出法定標準將予以處分並要求改善，以降低車輛擾人噪音，維護民眾夜間安寧。

(中時 )